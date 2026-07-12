Rzeczpospolita

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Małysz, Villas i Kuroń wkrótce na ekranach. Nadchodzą filmowe biografie słynnych Polaków

W dobie rozbuchania internetowego „przemysłu plotkarskiego” i sztucznej inteligencji, w filmowych biografiach artyści starają się powiedzieć coś ważnego o ludziach i świecie. Czekają nas filmy o popularnych Polakach.

Publikacja: 12.07.2026 10:00

Magdalena Popławska jako Gajka i Arkadiusz Jakubik jako Jacek Kuroń w „Naszej rewolucji" Pawła Domal

Magdalena Popławska jako Gajka i Arkadiusz Jakubik jako Jacek Kuroń w „Naszej rewolucji" Pawła Domalewskiego

Foto: Anna Włoch

Barbara Hollender

Moda na filmy biograficzne towarzyszyła kinu zawsze. Już pięć lat po wynalezieniu kinematografu przez braci Lumière w 1900 r. Georges Méliès nakręcił krótki obraz „Joanna d’Arc”, a 12 lat później powstała pełnometrażowa „Queen Elizabeth” z Sarą Bernhardt w roli Elżbiety II. Potem przychodziły okresy odwrotów od filmów biograficznych i ponowne fale zainteresowania nimi. Same biopiki też się zmieniały. Dzisiaj nie są już zwykle chronologicznymi opowieściami o życiu bohaterów, lecz o latach, a czasem nawet dniach najbardziej dla nich znaczących.

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