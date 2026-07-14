Rzeczpospolita

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Szach, Ajatollah i plotki. Mit o tym, jak „głupi Amerykanie wynieśli do władzy wroga”, pokutuje do dziś

Boom naftowy z lat 70. pozwolił na modernizację Iranu w tempie, na jakie społeczeństwo ani władze po prostu nie były gotowe. Ludzie postawieni byli wobec reform, których nie rozumieli i które były zagrożeniem ich dotychczasowego stylu życia, co łączyło się ze wzrostem fundamentalizmu islamskiego. Ostatecznie doprowadziło to do przewrotu.

Publikacja: 14.07.2026 16:00

Mohammed Mossadegh (w środku) w 1951 r. został premierem Iranu. Poparto go wyłącznie dlatego, że był

Mohammed Mossadegh (w środku) w 1951 r. został premierem Iranu. Poparto go wyłącznie dlatego, że był przeciwnikiem szacha oraz Brytyjczyków, głosujących na niego nic innego bowiem nie łączyło

Foto: AUTOR NIEZNANY/WIKIPEDIA

Przemysław Mrówka

„Ab ovo" zalecali Rzymianie, gdy ktoś zastanawiał się od czego zacząć. Każdy, kto zamierza napisać coś o bliskowschodnich konfliktach, również musi jakieś jajko znaleźć i niektórzy na tym etapie się łamią. Sieć powiązań i animozji w tym regionie jest tak zagmatwana, że trudno doprawdy ustalić punkt wyjścia do rozważań. Gdy więc chcę napisać o tym, jak Amerykanie intronizowali w Iranie swego zaprzysięgłego wroga, to od czego powinienem zacząć? Niektórych może to zaskoczyć, ale od… Wilhelma II.

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