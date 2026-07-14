„Ab ovo" zalecali Rzymianie, gdy ktoś zastanawiał się od czego zacząć. Każdy, kto zamierza napisać coś o bliskowschodnich konfliktach, również musi jakieś jajko znaleźć i niektórzy na tym etapie się łamią. Sieć powiązań i animozji w tym regionie jest tak zagmatwana, że trudno doprawdy ustalić punkt wyjścia do rozważań. Gdy więc chcę napisać o tym, jak Amerykanie intronizowali w Iranie swego zaprzysięgłego wroga, to od czego powinienem zacząć? Niektórych może to zaskoczyć, ale od… Wilhelma II.