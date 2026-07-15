W poniedziałek końca dobiegł rozpoczęty w czerwcu 2025 r. proces w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 r. Zginął w nim 37-letni mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala. Oprócz Żaka w tym procesie na ławie oskarżonych zasiadło jeszcze 5 osób. Prokuratura zarzuca im poplecznictwo i nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.

Prokurator zażądał dla Żaka m.in. 20 lat pozbawienia wolności, a także ustalenie 15-letniego okresu, po którym oskarżony mógłby starać się o warunkowe zwolnienie. Sędzia Maciej Mitera ma jeszcze ogłosić wyrok.

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Żak odpowie za przestępstwa narkotykowe. Akt oskarżenia już w sądzie

W sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ czeka kolejny akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Żakowi. Dotyczy w sprawie handlu narkotykami na wielką skalę. Według prokuratury chodzi o duże ilości zakazanych substancji, które miały zostać wprowadzone na czarny rynek. W procesie na ławie oskarżonych zasiądą także wspólnicy Żaka.

– Śledztwo dotyczyło udziału w obrocie substancjami psychotropowymi i narkotykami i zostało zakończone. W stosunku do pana Żaka został w kwietniu skierowany akt oskarżenia – poinformował w rozmowie z TVP3 Warszawa prokurator Remigiusz Krynke  z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodał, że w sprawie nie został jeszcze wyznaczony „jakikolwiek termin”.

W kolei rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marzena Kiełek-Łopińska wypowiedziała się w tej sprawie dla TVN24. Poinformowała, że Żakowi zarzuca się wprowadzenie do obrotu łącznie ponad 250 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, a postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na długo przed wypadkiem na Trasie Łazienkowskiej. 

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