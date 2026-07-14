W komunikacie prokuratura zaznacza, że każda ze spraw dotyczy odrębnego zdarzenia.

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Sprawa Katarzyny Ueberhan

Wniosek o uchylenie immunitetu posłanki Katarzyny Ueberhan (Nowa Lewica) złożono w ramach śledztwa zainicjowanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Dotyczy ono złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych oraz przywłaszczenia powierzonego pojazdu mechanicznego.

„Postępowanie obejmowało analizę oświadczeń majątkowych składanych przez posłankę w latach 2019–2023. Do sprawy tej dołączono inne postępowanie, dotyczące przywłaszczenia samochodu osobowego powierzonego na podstawie umowy leasingu” – przekazano w komunikacie.

Sprawa Władysława Teofila Bartoszewskiego

Śledztwo w sprawie Władysława Teofila Bartoszewskiego (PSL) zostało zainicjowane zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, złożonym przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

„Materiał dowodowy wskazuje na dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez posła Władysława Teofila Bartoszewskiego dwóch przestępstw polegających na przywłaszczeniu powierzonych środków pieniężnych oraz nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także podejmowaniu działań zmierzających do udaremnienia wykonania spodziewanego orzeczenia sądu poprzez zbycie i darowiznę składników majątku” – podała prokuratura.

Sprawa Tadeusza Chrzana

W przypadku Tadeusza Chrzana (PiS) prokurator przyjął, że zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w związku z niedopełnieniem obowiązków. Chodzi o budowę otwartej strzelnicy w Maleniskach, finansowanej z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej. Inwestycja była realizowana w czasie, kiedy poseł pełnił funkcję starosty jarosławskiego.

Jak wyjaśnia prokuratura, „czyny miały polegać na zaniechaniu wykonania prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami prawa, wiedzą i sztuką budowlaną, jak również na niewłaściwym nadzorze nad realizacją inwestycji, a także na nieprawidłowym rozliczeniu dotacji celowej, w tym wykazaniu w sprawozdaniu prac, które nie zostały wykonane, a za które wypłacono wykonawcy ustalone kwoty. Skutkowało to powstaniem szkody w mieniu Skarbu Państwa w kwocie około 195 000 zł oraz koniecznością poniesienia przez Powiat Jarosławski dodatkowych kosztów w postaci opłaty legalizacyjnej w wysokości 250 000 zł”.