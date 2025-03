Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Łukaszowi Ż. grozi 30 lat więzienia

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, do którego doszło we wrześniu ubiegłego roku. Podejrzanemu Łukaszowi Ż. grozi 30 lat więzienia.