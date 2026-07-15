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Katarzyna Batko-Tołuć: Sposób wyboru RPO buduje zaufanie

Społeczeństwo obywatelskie dostało to, co sobie wypracowało w dialogu z otwartymi na nowości politykami i polityczkami. Wybór rzecznika praw obywatelskich będzie poprzedzony publicznym przesłuchaniem kandydatów.

Publikacja: 15.07.2026 04:50

Katarzyna Batko-Tołuć: Sposób wyboru RPO buduje zaufanie

Katarzyna Batko-Tołuć: Sposób wyboru RPO buduje zaufanie

Foto: PAP/Rafał Guz

Katarzyna Batko-Tołuć

Organizacje społeczne będą miały okazję do zadania pytań. I wydarzyło się to, pomimo zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Szymon Hołownia, który wprowadził w Sejmie przesłuchania odszedł ze stanowiska marszałka Sejmu. Ale Włodzimierz Czarzasty kontynuuje tę „nową tradycję”. Zapewne wielką rolę odgrywa tu marszałkini Senatu – Małgorzata Kidawa-Błońska, która jest niezwykle otwarta na tę formę udziału obywateli w procesie wyboru na najwyższe stanowiska w państwie. To ona i jej kancelaria stanowią pamięć instytucjonalną takich przesłuchań. Pożądane byłoby oczywiście, by odpowiednie procedury znalazły się w Regulaminie Sejmu. Ale w odpowiedniej komisji dominują raczej uprzedzenia do obywateli (pisałam o tym w tekście dla „Rz” „Obywatel posłowi wilkiem”), niż otwartość. Cieszymy się zatem z tego, co mamy.

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