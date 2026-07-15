Ktoś w Ministerstwie Sprawiedliwości najwyraźniej uznał, że Polacy, niczym inżynier Mamoń z „Rejsu”.
Deregulacja 2.0. Nowa jakość w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości – pod takim hasłem odbyła się w ostatni piątek konferencja ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu oraz dwóch przedstawicieli kierownictwa resortu sprawiedliwości. Maciej Berek oraz Waldemar Żurek i jego zastępca w MS Arkadiusz Myrcha przedstawili pakiet zmian w wymiarze sprawiedliwości. Ich cel: uproszczenie przepisów, e-akta, e-wyroki, e-komunikacja i e-protokół, które przełożą się na sprawniejsze i szybsze załatwianie spraw. „(…) prostsze procedury, eliminacja zbędnych przepisów i przede wszystkim cyfryzacja wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, to są rzeczy, o których chcemy dziś opowiedzieć” – stwierdził na wstępie wydarzenia Maciej Berek (cytat za rozesłanym mediom komunikatem).
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Potem była cała masa szczegółowych propozycji rozwiązań, które jednak dla mnie i wielu moich współpracowników miejscami brzmiały jak… streszczenie tekstów opublikowanych w „Rzeczpospolitej” w ostatnich miesiącach. Bo osoby bacznie śledzące rządowy proces legislacyjny, zwłaszcza losy kolejnych inicjatyw resortu Waldemara Żurka, mogły szybko się zorientować, że w piątek nie padło nic, albo prawie nic, nowego. Najdobitniej skomentował to jeden z moich redakcyjnych kolegów podsumowując: – Ale to jest ściema, przecież praktycznie wszystkie te punkty są już od dawna procedowane jako projekty ustaw, wiec gdzie tu oni niby mają deregulację 2.0!
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Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakiet zmian pod szyldem „Deregulacji 2.0” to po prostu pozbierane projekty, z których większość j...
Innymi słowy ktoś w MS doszedł do wniosku, że Polacy najbardziej lubią to, co znają. Cóż, ja zapraszam do lektury najnowszego „Tygodnika Prawników” licząc na to, że zainteresują Państwa nowe, oryginalne teksty naszych autorów!
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