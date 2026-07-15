Po zmianie wyceny świadczeń Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy przez rok o 1,2 mld zł więcej m.in. na położnictwo i leczenie psychiatryczne dzieci – poinformowała PAP Centrala NFZ.

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NFZ zapłaci więcej za świadczenia. Zmieniono wyceny

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji co roku przygotowuje rekomendacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Dokument powstaje, ponieważ zgodnie z przepisami prawa, od 2022 r., co roku (od 1 lipca) rosną płace minimalne dla pracowników tego sektora. Tegoroczna rekomendacja zakłada, że Narodowy Fundusz Zdrowia wyda w ciągu najbliższego roku dodatkowe 9,25 mld zł. To wiąże się m.in. ze zmianą taryf świadczeń, czyli dostosowaniem wyceny do kosztów ponoszonych przez placówki medyczne.

– Oprócz środków na zapewnienie wzrostu minimalnych płac w ochronie zdrowia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, tegoroczna rekomendacja uwzględnia m.in. nowe taryfy świadczeń – przekazał PAP Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ.

Zmiany dotyczą: położnictwa, zabiegów w leczeniu chorób piersi, chorób układu oddechowego, leczenia psychiatrycznego dzieci w oddziałach dziennych i hostelu oraz ryczałtów diagnostycznych w onkologicznych programach lekowych.

Z czego wynikają zmiany? NFZ wyjaśnia

Fundusz przekazał, że łącznie chodzi o ponad 1,2 mld zł rocznie po zmianie wycen, z czego blisko 600 mln zł trafi do szpitali powiatowych.

Przy okazji tegorocznej rekomendacji AOTMiT przeanalizowała kilka obszarów i wyceniła je na nowo.

– Nowa taryfa to nic innego jak nowa wartość punktowa danego świadczenia. Taryfikacja to po prostu urealnienie kosztu świadczenia, za który finalnie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, np. szpitalom. Jednak nie zawsze oznacza to podwyżkę stawek. Urealnienie działa bowiem w dwie strony. Część wycen procedur idzie w górę, część w dół – wyjaśnił Paweł Florek.

Wzrost wycen w położnictwie. Wyższe stawki za poród naturalny i znieczulenie

Największe zmiany zajdą w położnictwie – wzrost wycen o 47 proc. Jak przekazał Fundusz, za poród naturalny od 1 lipca szpitale otrzymywać będą prawie 9 tys. zł (przed zmianą było to ponad 5 tys. zł). – Od lipca szpitale dostaną też więcej środków za znieczulenie zewnątrzoponowe. W tym przypadku to wzrost z 1,1 tys. zł do blisko 2 tys. zł – przekazał szef komunikacji NFZ. Dodał, że zostają również premie za zwiększenie udziału znieczuleń do porodów drogami natury.

„Od lipca placówki, które stosują znieczulenie, będą porównywały się między sobą w ramach ogólnopolskiego benchmarku. Znieczulenia do porodu są bowiem wskaźnikiem jakości, zgodnie z ustawą o jakości. Dlatego najlepsze placówki dostaną dodatkowo 10 proc. do podwyższonej wyceny za poród. Z kolei te, które znajdą się po drugiej stronie (ich odsetek znieczuleń będzie najniższy w ogólnopolskim rankingu) dostaną za poród niższą o 10 proc. stawkę. Chodzi więc o dalsze motywowanie placówek medycznych do zapewnienia przyszłym mamom znieczulenia do porodu drogami natury” – poinformował Fundusz.

Nowe taryfy świadczeń w położnictwie zastępują bonusy finansowe wprowadzone na poziomie zarządzenia NFZ, co rekomendowane było, jak zaznaczył Fundusz, przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Pensja lekarza od 10 595,24 zł brutto

W obszarze chorób dróg oddechowych AOTMiT zwiększyła finansowanie procedur, które dotyczą ponad 330 tys. hospitalizacji. Największy wzrost odnosi się do hospitalizacji związanych z zapaleniem płuc, POCHP i astmy – ponad 208 mln zł. Łącznie w obszarze pulmonologii wyceny wzrosły o ponad 10 proc., co daje przeszło 350 mln zł więcej w ciągu roku.

Zatwierdzona przez Ministra Zdrowia rekomendacja Prezesa AOTMiT to pierwszy etap. Fundusz musi jeszcze przeliczyć ryczałt PSZ (Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej), znowelizować 11 zarządzeń i aneksować ok. 34 tys. umów.

Dokumenty wymagają też podpisu dyrektorów oddziałów NFZ i szefów placówek medycznych.

Wysokość płacy minimalnej w ochronie zdrowia została uzależniona od przeciętnej pensji w gospodarce narodowej w poprzednim roku oraz współczynnika pracy przypisanego do danego stanowiska. Z danych GUS wynikało, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło rok do roku o 8,82 proc. – i o tyle wzrosły płace w ochronie zdrowia.

Od 1 lipca minimalna pensja lekarza specjalisty wyniesie 12 910,16 zł brutto, a lekarza bez specjalizacji 10 595,24 zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 1046,67 zł i 858,99 zł.