„Postanawiam odznaczyć Orderem Europy Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, za wybitne osobiste zasługi we wspieraniu strategicznego kursu Ukrainy na rzecz uzyskania pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej, znaczący wkład w pomoc Ukrainie na rzecz wzmocnienia odporności w obronie jej niepodległości oraz bezpieczeństwa całej Europy oraz umacnianie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa, a także przyjaznych i wszechstronnych stosunków między narodami” – czytamy w dokumencie opublikowanym 15 lipca na stronie internetowej prezydenta.

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Zełenski: Tego odznaczenia nikt nigdy nie będzie mógł odebrać

Podczas uroczystości z okazji Dnia Państwowości Ukraińskiej w Kijowie Zełenski osobiście wręczył von der Leyen pierwsze w historii odznaczenie Orderem Europy. W swoim wystąpieniu podziękował szefowej Komisji Europejskiej za konsekwentne wsparcie Ukrainy.

– To wielki zaszczyt wręczyć Ursuli pierwszy ukraiński Order Europy. Droga Ursulo, jest to odznaczenie, którego nikt nigdy nie będzie mógł unieważnić ani odebrać. Bo słowo Ukrainy jest twarde – powiedział prezydent Ukrainy. Zełenski dodał również, że von der Leyen „zawsze w nas wierzyła”.

Słowa ukraińskiego prezydenta zostały odebrane jako nawiązanie do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

Ursula von der Leyen po raz 11. od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą odwiedziła Kijów

Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała o przybyciu do Kijowa. Zapowiedziała, że podczas wizyty ogłosi nowe inicjatywy mające na celu integrację przemysłów obronnych Ukrainy i Unii Europejskiej.

Von der Leyen składa wizytę w Kijowie po raz 11. od początku pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Szefowa KE poinformowała, że tematem jej rozmów w Kijowie będzie w środę proces akcesyjny Ukrainy do UE oraz przygotowania do nadchodzącej zimy.

UE włącza Ukrainę w programy obronne i otwiera drugi klaster w negocjacjach akcesyjnych z Kijowem

14 lipca do Kijowa przybył unijny komisarz obrony Andrius Kubilius, który ogłosił podpisanie z Ukrainą umów włączających ten kraj w dwa programy obronne UE: Europejski Fundusz Obronny (EDF) oraz Program na rzecz europejskiego przemysłu obronnego (EDIP). Pierwszy ma na celu rozwój technologiczny, a celem drugiego jest zwiększanie istniejących mocy produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego.

Wspólnota otworzyła właśnie w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą drugi klaster, dotyczący polityki zagranicznej i obronnej UE. Łącznie takich obszarów tematycznych jest sześć.