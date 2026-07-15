Wstępne porozumienie osiągnęli w tej sprawie ambasadorowie państw członkowskich, obradujący 15 lipca rano w Brukseli. By decyzja weszła w życie, muszą ją formalnie zaakceptować stolice, co nastąpi – jak podała sprawująca prezydencję Irlandia – w nadchodzących tygodniach. Następnie postanowienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i następnego dnia wejdzie w życie.

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Ukraińcy w wieku poborowym, którzy już są w UE, nadal mogą liczyć na ochronę. Ale kolejni już jej nie uzyskają

Art. 2 podjętej wstępnie decyzji głosi, że ochrona tymczasowa „nie jest udzielana osobom, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków wojskowych przewidzianych w prawie ukraińskim i z tego powodu nie uzyskały zezwolenia władz ukraińskich na opuszczenie Ukrainy”. Dodano jednak, że niniejszy artykuł nie ma zastosowania do osób korzystających już z ochrony tymczasowej w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji. Służba wojskowa w Ukrainie obejmuje mężczyzn w wieku od 23 do 60 roku życia.

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Takie ograniczenie grupy obywateli Ukrainy, którzy mogą liczyć na tymczasową ochronę w UE, zaproponowała w czerwcu Komisja Europejska, która argumentowała, że odpowiada ono na potrzeby Ukrainy dotyczące zdolności do obrony przed rosyjską agresją. Komisarz ds. wewnętrznych Magnus Brunner tłumaczył, że prosiły o to władze w Kijowie.

Uchodźcy z Ukrainy w Europie, stan na 1 lipca Foto: PAP

„Rzeczpospolita” pisała o szczegółach tych regulacji przed dwoma dniami. Władze Ukrainy już wcześniej chciały wymóc na państwach Unii, by deportowały obywateli, którzy uciekli przed mobilizacją, płacąc łapówki – w komisjach wojskowych lub na granicach. Z planów tych nic nie wyszło – przypominała w swoim artykule Izabela Kacprzak.

Niemal 4,5 mln Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w UE

Z tymczasowej ochrony w Unii korzysta obecnie blisko 4,4 mln Ukraińców. Jest to mechanizm przewidziany w unijnej dyrektywie o ochronie tymczasowej, która gwarantuje osobom objętym ochroną prawo do legalnego pobytu, pracy i szkoły we wszystkich państwach UE.

Według Eurostatu wśród Ukraińców już objętych tym mechanizmem największą grupę stanowią kobiety w wieku 35-64 lat (23 proc.). Udział mężczyzn w tej samej kategorii wiekowej wynosi 12 proc.. Podobny odsetek (13 proc.) stanowią mężczyźni w wieku 18-34 lat.

W Polsce od marca obowiązują nowe zasady ochrony dla obywateli Ukrainy. Muszą oni w ciągu 30 dni od wjazdu do Polski złożyć wniosek o ukraiński PESEL; w przeciwnym wypadku mogą stracić prawo do ochrony. Osoby, które uzyskały PESEL bez okazania dokumentów, muszą je zaktualizować do końca sierpnia. Przepisy te wprowadzono w ramach prac nad implementacją przedłużenia unijnej ochrony do 2027 r.