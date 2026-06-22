W przeprowadzonej wieczorem rozmowie Rafał Leśkiewicz przekazał, że Order Orła Białego, który w sobotę został odesłany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w poniedziałek został odebrany w Kancelarii Prezydenta RP i trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji.

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– Natomiast formalnie musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera – dodał rzecznik. Wyjaśnił, że premier Donald Tusk musi złożyć podpis pod postanowieniem prezydenta, które zostanie opublikowane w Monitorze Polskim.

Order Orła Białego odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego trafi do depozytu

Leśkiewicz zaznaczył w Polsat News, że order przyznany Zełenskiemu w 2023 r. „nikomu nie może zostać przyznany po raz kolejny”. – Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu Kancelarii Prezydenta – wyjaśnił.

Pytany, czy to właściwy moment na „taką awanturę”, rzecznik prezydenta odparł, że to pytanie należy zadać Zełenskiemu, który „wywołał ten kryzys, a teraz stał się zakładnikiem sytuacji politycznej, do której doprowadził kilka tygodni temu”.

Prezydent Karol Nawrocki podczas powitania na lotnisku w Ankarze. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczyna oficjalną wizytę w Turcji Foto: PAP/Paweł Supernak

Rafał Leśkiewicz mówił, że strona ukraińska dwukrotnie podejmowała próby nawiązania kontaktu z Kancelarią Prezydenta. – Najpierw była próba zorganizowania rozmowy telefonicznej. To była inicjatywa strony ukraińskiej. Ostatecznie do tej rozmowy telefonicznej nie doszło, bo prezydent Zełenski nie chciał rozmawiać z panem prezydentem Karolem Nawrockim – relacjonował. Dodał, że KPRP nie uzyskała odpowiedzi, dlaczego nie doszło do rozmowy telefonicznej.

Wołodymyr Zełenski kłamie? Rafał Leśkiewicz: Mija się z faktami

– Chwilę później Ukraińcy zaproponowali bezpośrednie spotkanie obu prezydentów. Była zaplanowana data, godzina, spotkanie w Warszawie (...) miało się odbyć kilka dni temu. I nie otrzymaliśmy również dalszej informacji z kancelarii Zełenskiego. Ukraińcy zrezygnowali z organizacji tego spotkania, zamilkli, zakończyli rozmowy – mówił Leśkiewicz.

Wołodymyr Zełenski nadał ukraińskiej jednostce imię „bohaterów UPA”. UPA była odpowiedzialna za rzeź wołyńską i masakrę polskiej ludności cywilnej Foto: REUTERS/Yves Herman

Na uwagę, iż z jego słów wynika, że Wołodymyr Zełenski kłamie ws. spotkania z Karolem Nawrockim, rzecznik prezydenta powiedział w Polsat News, że prezydent Ukrainy w niedzielnym wywiadzie dla stacji TSN „mija się z faktami”. Zełenski w rozmowie z TSN twierdził m.in., że prezydent RP zdecydował się na eskalację w sprawie orderu ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Leśkiewicz wyraził jednak nadzieję na normalizację relacji Polski z Ukrainą.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w poniedziałek, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie obu prezydentów, proponując kolejną „odległą datę”. Ocenił, że to strona ukraińska „nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem”.

Prezydent Ukrainy gloryfikuje UPA. Prezydent Polski reaguje

Sytuacja jest pokłosiem odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego w piątek, co z kolei jest konsekwencją nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia „Bohaterów UPA” jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak twierdził – odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji.

W związku z decyzją prezydenta Nawrockiego Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a innych polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.