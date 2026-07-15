W środę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie Jarosław Kaczyński i Marek Woch wygłosili oświadczenia dotyczące przyszłorocznych wyborów do Senatu.

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– Dziś przed całą prawą stroną sceny politycznej stoi problem jedności. Dezintegracja tej sceny prowadzi do zagrożenia, które sprowadza się po prostu do tego, że obecny obóz rządzący ciągle nie traci szansy na odzyskanie (utrzymanie – red.) władzy – powiedział były premier.

Wybory do Senatu. Jarosław Kaczyński mówi o integracji formacji prawicowych

– Pierwszym punktem takiego programu, który dla nas jest niezmiernie ważny, programu integracji, jest integracja najbardziej oczywista, bo bez niej z całą pewnością nie uda się uzyskać dobrego, zwycięskiego wyniku w Senacie – dodał.

– Jest tak, że porozumieliśmy się z panem prezesem Wochem w tej sprawie, że będziemy tu współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie – oświadczył Kaczyński.

Prezes PiS zastrzegł, że „forma tego wystąpienia” (bezpośredni sojusz lub komitet społeczny) nie została jeszcze przesądzona. – Tutaj potrzebne są szersze rozmowy. My opowiadalibyśmy się za komitetem, ale oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować – zaznaczył.

Jarosław Kaczyński: Polska jest w bardzo ciężkim kryzysie

– Na pewno musimy się zjednoczyć po to, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie, gdzie dominuje to wszystko, co prowadzi do utrudnienia zmian, które muszą być wprowadzone, jeśli Polska ma wyjść z obecnego kryzysu – kontynuował Jarosław Kaczyński. Były premier ocenił jednocześnie, że Polska jest „w bardzo ciężkim kryzysie, z którego trzeba ją wyprowadzić”. Wyraził przy tym przypuszczenie, że Marek Woch zgadza się z tą diagnozą.

Prezes PiS przekonywał, że Senat jest ważny, ponieważ „jeśli przeszkadza, to jest to istotne utrudnienie”, a „jeżeli pomaga”, to dzięki senackim poprawkom można naprawić błędy popełnione w Sejmie, zaś senatorowie mogą wprowadzić do ustaw „nowe treści, często przeoczone w pracach sejmowych, a ważne dla funkcjonowania (...) jakiejś części życia społecznego”.

– I stąd ta współpraca, współpraca ważna, bo ważni są Bezpartyjni Samorządowcy, bo ważna jest także szersza paleta różnego rodzaju środowisk, która dzięki działaniu pana prezesa jakoś się zjednoczyła – zakończył Kaczyński, zwracając się do Wocha.

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