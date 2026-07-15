Ułatwienie reagowania na zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz dalsza cyfryzacja procedur administracyjnych związanych z legalizacją zatrudnienia obcokrajowców to główne cele projektu nowelizacji ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który trafił właśnie do konsultacji. Zaproponowane przez rząd przepisy mocno wpłyną zarówno na pracodawców, jak i samych cudzoziemców.

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Obywatele niektórych państw nie będą potrzebowali zezwolenia na pracę

Jedną z najważniejszych zmian jest przyznanie Radzie Ministrów uprawnienia do wskazywania – w drodze rozporządzenia – państw (spoza UE), których obywatele będą mogli wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Rozwiązanie to ma umożliwić szybsze dostosowywanie przepisów do aktualnej sytuacji gospodarczej oraz polityki migracyjnej państwa.

Zmiany obejmą też obowiązki pracodawców związane z dokumentowaniem zatrudnienia. Umowa z cudzoziemcem będzie musiała zostać zawarta jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Dodatkowo w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia zatrudnienia pracodawca będzie musiał poinformować cudzoziemca – w zrozumiałym dla niego języku – o prawie przystępowania do związków zawodowych.

Odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemcowi

Projekt rozszerza również katalog przesłanek odmowy wydania zezwolenia na pracę. Organ będzie mógł to zrobić m.in. wtedy, gdy pracodawca utrudnia prowadzenie postępowania, nie przekazuje wymaganych dokumentów, w ciągu ostatnich dwóch lat naruszał obowiązki wynikające z wcześniej wydanych zezwoleń, nie wypłacił należnego wynagrodzenia cudzoziemcowi mimo wezwania. Oznacza to wyraźne zaostrzenie kontroli nad procesem zatrudniania obcokrajowców.

Podobne przesłanki pojawią się także w przypadku cofania już wydanych zezwoleń. Niewywiązywanie się z obowiązków wobec cudzoziemców, w tym niewypłacanie wynagrodzenia, będzie mogło skutkować uchyleniem zezwolenia na pracę.

Wysokie kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Istotnie wzrosną również sankcje finansowe za naruszenie przepisów. Za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi grozić będzie kara od 3 tys. do 50 tys. zł za każdą zatrudnioną osobę. Wcześniej nie było jasne, czy te kwoty odnoszą się do wszystkich obcokrajowców nielegalnie zatrudnionych w danym podmiocie czy tylko do jednej osoby. W praktyce może oznaczać to bardzo wysokie sankcje finansowe.

Projekt przewiduje również nowe wykroczenie mające przeciwdziałać obchodzeniu przepisów. Odpowiedzialność poniesie podmiot, który zatrudni cudzoziemca, a następnie skieruje go do wykonywania pracy na rzecz innego przedsiębiorcy z naruszeniem zasad dotyczących pracy tymczasowej.

Termin rozpoznania odwołania od decyzji dotyczącej zezwolenia na pracę

Zmianie ulegną także zasady wydawania zezwoleń na pracę. Maksymalny okres ich obowiązywania nadal będzie wynosił trzy lata, jednak zezwolenie nie będzie mogło obowiązywać dłużej niż ważność dokumentu podróży cudzoziemca.

Projekt określa także termin rozpoznania odwołania od decyzji dotyczącej zezwolenia na pracę. Organ drugiej instancji będzie zobowiązany rozpatrzyć odwołanie w ciągu 60 dni od otrzymania kompletnego środka zaskarżenia.

Nowelizacja zakłada również dalszą cyfryzację całej procedury. Obejmie ona m.in. elektroniczne przekazywanie umów, podpisywanie pism w formie elektronicznej, rozwój rejestrów prowadzonych przez administrację oraz nowe obowiązki sprawozdawcze realizowane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Etap legislacyjny: konsultacje