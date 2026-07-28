Prezydent Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się we wtorek i było to ich drugie bezpośrednie spotkanie w tym miesiącu. Rozmowy odbyły się przed uroczystościami pogrzebowymi republikańskiego senatora Lindseya Grahama, jednego z najbardziej zdecydowanych zwolenników wsparcia dla Ukrainy w amerykańskim Kongresie.

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Ukraiński przywódca udał się do Waszyngtonu, aby oddać hołd Grahamowi, którego ostatnim aktem jako urzędnika publicznego była wizyta w Kijowie i zapewnienie o porozumieniu w sprawie pakietu sankcji, mających na celu ukaranie krajów kupujących rosyjską ropę, gaz i inne towary eksportowe.

Spotkanie Trump-Zełenski bez udziału mediów

Krótko po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Wołodymyr Zełenski poinformował, że najważniejszym celem jego wizyty jest wzmocnienie współpracy wojskowej z Waszyngtonem, przede wszystkim w zakresie obrony przeciwrakietowej.

– Pokój trzeba przybliżyć – powiedział ukraiński prezydent przed rozpoczęciem rozmów z Donaldem Trumpem.

Według przedstawiciela Białego Domu głównym tematem spotkania, na które nie wpuszczono przedstawicieli mediów, był trwający proces pokojowy związany z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Sam Trump podkreślał wcześniej, że w ostatnich miesiącach udało mu się wypracować z Zełenskim dobre relacje.

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Zełenski dziękuje Trumpowi za „solidne wsparcie”

Po rozmowie z prezydentem USA Zełenski ocenił spotkanie jako „dobre”.

„Omówiliśmy z Prezydentem licencje na produkcję przechwytujących pocisków dla Patriotów oraz kilka innych pomysłów, które mogą pomóc. Rozmawialiśmy też o dyplomacji – ważne jest, aby aktywizować proces dyplomatyczny. Nasze zespoły uzgodnią szczegóły ich dalszej komunikacji. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za solidne wsparcie” - napisał prezydent Ukrainy.

Dodał, że złożył Trumpowi kondolencje w związku ze śmiercią Lindseya Grahama, „prawdziwego przyjaciela Ukrainy”.

Trump: Ukraina będzie mogła szybko produkować Patrioty

W wywiadzie dla stacji Fox News prezydent USA wspominał senatora Lindseya Grahama, który zmarł w ubiegłym tygodniu. Trump ocenił, że republikański polityk konsekwentnie opowiadał się za wspieraniem Ukrainy i należał do najbardziej stanowczych zwolenników twardej polityki wobec Rosji.

Prezydent USA potwierdził również, wcześniejszą deklrację, że Stany Zjednoczone zamierzają wesprzeć Ukrainę w produkcji systemów obrony powietrznej Patriot. Jak zaznaczył, sprzęt jest kosztowny i cieszy się ogromnym zainteresowaniem na świecie, jednak – jego zdaniem – ukraiński przemysł będzie w stanie stosunkowo szybko rozpocząć jego wytwarzanie przy amerykańskim wsparciu.

Rosja, Iran i dalszy program wizyty

Przed spotkaniem Zełenski ponownie oskarżył Rosję o wspieranie Iranu. Według ukraińskiego prezydenta Moskwa ma przekazywać Teheranowi zobrazowania satelitarne amerykańskich baz wojskowych w rejonie Zatoki Perskiej, które następnie wykorzystywane są przy planowaniu irańskich ataków. Zełenski przekonywał, że istnieje wyraźna zależność między pozyskaniem takich danych a późniejszymi działaniami Iranu.

Donald Trump odniósł się do tych zarzutów z większą ostrożnością. Oświadczył, że nie uważa, aby rosyjska pomoc dla Iranu miała istotne znaczenie, choć zapowiedział, że poruszy tę kwestię podczas kolejnej rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Po zakończeniu spotkania w Białym Domu ukraiński przywódca będzie uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych senatora Grahama w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Następnie zaplanowano jego rozmowy z amerykańskimi senatorami na Kapitolu.

Donald Trump natomiast spotyka się z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu, który także przybył do Waszyngtonu z roboczą wizytą. Będzie też uczestniczył w pogrzebie senatora Grahama.