Afera Zondacrypto sama w sobie nie stanowi zagrożenia systemowego, ale ma znaczenie, bo nie chodzi wyłącznie o jedną platformę, lecz o szerszy typ ryzyka. Pokazuje, gdzie dziś przesuwa się ryzyko: poza banki, do mniej przejrzystej sfery technologii, innowacji i rynku krypto. To nie kryzys, lecz ostrzeżenie przed następnym.

Największe kryzysy systemowe zdarzają się rzadko, lecz wracają regularnie. W 2006 r. rynki rosły, kredyt płynął szerokim strumieniem, a świat wydawał się bezpieczny. Dwa lata później wybuchł najpoważniejszy kryzys finansowy od lat 30. ubiegłego wieku.

Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff pokazali w książce „This Time Is Different”, że kryzysy zmieniają kostiumy, ale nie naturę. Refren zawsze brzmi: „tym razem jest inaczej”. Po 2008 r. banki obudowano regulacjami – więcej kapitału, mniej dźwigni, ostrzejszy nadzór. Banki stały się bezpieczniejsze. Ale ryzyko nie zniknęło. Zmieniło tylko adres. Dziś narasta poza systemem bankowym: w funduszach, fintechach, platformach inwestycyjnych i na rynku krypto. To nie są banki, ale część z nich pełni funkcje bankowe: pośredniczy w kredycie, transformuje płynność, korzysta z wysokiej dźwigni. Mechanizm ryzyka jest podobny, lecz poza bankami łatwiej go ukryć pod atrakcyjną opowieścią.

David Orrell w książce „Economyths” pisał, że rynki handlują nie tylko aktywami, lecz także opowieściami. Kupuje się obietnice: że sztuczna inteligencja zmieni świat, private credit – czyli pożyczki udzielane firmom przez fundusze poza bankami – da wysoki zwrot bez ryzyka, a kryptowaluty zastąpią pieniądz. Bańki rodzą się, gdy historia wygrywa z fundamentami. Private credit należy dziś do najgorętszych segmentów rynku, a jego skala liczona jest w bilionach dolarów. Wyższy zwrot oznacza wyższe ryzyko: niższą płynność, mniejszą przejrzystość i słabszą ochronę inwestora. Część funduszy oferuje inwestorom możliwość wyjścia szybciej, niż pozwala na to płynność aktywów bazowych, więc gdy wielu klientów chce umorzyć środki naraz, pojawia się klasyczne niedopasowanie płynności.

Problemy rynku krypto częściej wynikają z zawodności giełd, pośredników, stablecoinów i dźwigni niż z technologii blockchain. W finansach kotwice działają tylko do chwili, gdy wszyscy próbują sprawdzić je jednocześnie. Dlatego afera Zondacrypto jest ważna nie jako sensacja, lecz jako przypomnienie, że nawet najbardziej innowacyjne finanse opierają się na zaufaniu, reputacji i odpowiedzialności. Jeśli te trzy filary pękają, sam kod nie uratuje nikogo. Stablecoiny tworzą dziś prywatne substytuty depozytu, ale bez pełnego parasola bezpieczeństwa właściwego bankom.

Dzisiejszy świat dodał do dawnych mechanizmów technologię, która przyspiesza wszystko. Sztuczna inteligencja nie wywoła kryzysu, ale może go gwałtownie przyspieszyć. Jeśli wiele instytucji korzysta z podobnych modeli i tych samych danych, może podejmować te same decyzje. Gdy kupują razem, rośnie bańka. Gdy sprzedają razem, płynność znika.

Nie wiadomo, kiedy nadejdzie kolejny kryzys, ale wiadomo, że rządy – z powodu rekordowo wysokiego zadłużenia – oraz banki centralne, które po latach stosowania niekonwencjonalnej polityki monetarnej dysponują dziś mniejszym polem manewru, będą miały trudniejsze zadanie niż poprzednio. Bardziej prawdopodobna od jednego wielkiego krachu jest seria lokalnych pożarów: fundusz wstrzymuje umorzenia, stablecoin traci parytet z dolarem, platforma pada ofiarą cyberataku, algorytmy uruchamiają spiralę wyprzedaży, tokenizacja aktywów zamiast zwiększać płynność przyspiesza panikę.

I właśnie dlatego następny kryzys może nie zacząć się od banku. Może zacząć się od aplikacji. Od tokena. Od funduszu, którego struktury nikt nie rozumiał. Od algorytmu, któremu wszyscy bezkrytycznie zaufali.

Najgroźniejsze kryzysy rodzą się tam, gdzie nadzór zagląda ostatni, a kapitał pojawia się pierwszy. Bo kiedy większość rynku uwierzy, że „tym razem jest inaczej”, kolejny kryzys zwykle już czai się za rogiem.