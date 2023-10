HRW: Izrael użył białego fosforu w atakach na Strefę Gazy i Liban

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Hamas wiedział, które kanały komunikacji śledzi Izrael. Publikowano tam błędne wiadomości Przed przeprowadzeniem ataków terroryści z Hamasu opublikowali wprowadzające w błąd wiadomości na prywatnych kanałach, twierdząc, że nie przygotowują się do ataku. Członkowie Hamasu wiedzieli, że kanały te są monitorowane przez izraelskie służby bezpieczeństwa - informuje "New York Times" powołując się na wysokich rangą izraelskich urzędników.

Ponieważ ma legalne zastosowania, biały fosfor nie jest zakazany jako broń chemiczna na mocy konwencji międzynarodowych, ale może powodować poważne oparzenia i wzniecać pożary.

Biały fosfor jest uważany za broń zapalającą na mocy Protokołu III do Konwencji o zakazie użycia pewnych broni konwencjonalnych. Protokół zabrania używania broni zapalającej przeciwko celom wojskowym znajdującym się wśród ludności cywilnej. Izrael nie podpisał go i nie jest zobowiązany do jego przestrzegania.