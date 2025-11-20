Aktualizacja: 20.11.2025 08:21 Publikacja: 20.11.2025 08:00
Jak wskazuje kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, niwelowanie nierówności w ochronie zdrowia to nie tylko kwestia wiary w prawa człowieka, ale też pragmatyzm.
– Kiedy słyszę wypowiedź, że musimy ciąć wydatki na system ochrony zdrowia, dlatego że priorytetem jest kwestia wzmocnienia obronności kraju, to myślę, że ktoś nie doczytał swoich lektur. Jeżeli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, to warunkiem do tego jest sprawny system usług publicznych, a bez tego nie będziemy mieć ani rozwoju gospodarczego, ani de facto nie będziemy mieć wysokiego potencjału, jeżeli chodzi o obronność – komentuje w podcaście „Rzecz o Zdrowiu” Maria Libura.
Foto: Paweł Krupecki
Nierówności w ochronie zdrowia wiążą się z miejscem zamieszkania – w mieście dostęp do podmiotów leczniczych jest dużo większy niż na wsi – ale też z poziomem wykształcenia. Maria Libura wskazuje, że w Polsce mężczyzna w wieku 30 lat z wyższym wykształceniem może się spodziewać, że przeżyje 12 lat dłużej niż jego kolega, który zakończył swoją edukację na poziomie szkoły branżowej. – To jest wstrząsające. To jest taka nierówność, która powinna przemawiać do wyobraźni, ponieważ to oznacza, że mężczyzna z tzw. klasy ludowej nie będzie się długo cieszył emeryturą – mówi.
Czytaj więcej
Grupą, która najczęściej zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację w ochronie zdrowia są responde...
Zwraca też na nierówności dotykające kobiet. – Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni i tu również odgrywa rolę biologia, natomiast dłuższą część swojego życia spędzają w niepełnej sprawności. Co to oznacza? To oznacza, że np. postulat podnoszenia wieku emerytalnego kobiet bez zmiany ich stanu zdrowia będzie pustosłowiem, bo te kobiety nie będą zdolne do pracy. Dotyczy to w szczególności kobiet z niższym wykształceniem i z niższym statusem społeczno-ekonomicznym – tłumaczy kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
I dodaje: – Tak długo jak będziemy udawać, że te nierówności są po prostu naturalne, że „Bóg tak chciał”, natura tak zarządziła i nie zobaczymy, że mamy na to wpływ poprzez polityki, tak długo nasz kraj, pomimo tego, że pnie się w górę, nie będzie w stanie osiągnąć swojego potencjału gospodarczego; szczególnie przy negatywnych trendach, czyli niskiej dzietności i starzejącym się społeczeństwie. Zaczną wygrywać te państwa, które będą w stanie wspomóc swoich obywateli w utrzymaniu dobrego zdrowia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak wskazuje kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, niwelowanie nierówności w ochronie zdrowia to nie tylko kwestia wiary w prawa człowieka, ale też pragmatyzm.
– Kiedy słyszę wypowiedź, że musimy ciąć wydatki na system ochrony zdrowia, dlatego że priorytetem jest kwestia wzmocnienia obronności kraju, to myślę, że ktoś nie doczytał swoich lektur. Jeżeli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, to warunkiem do tego jest sprawny system usług publicznych, a bez tego nie będziemy mieć ani rozwoju gospodarczego, ani de facto nie będziemy mieć wysokiego potencjału, jeżeli chodzi o obronność – komentuje w podcaście „Rzecz o Zdrowiu” Maria Libura.
Strona pracodawców w Zespole Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia podkreśla, że nie proponuje wygaszenia tzw. ustawy...
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego w sprawie zmian w tzw. ustawie podwyżkowej zakończyło się fiaskiem. Strona spo...
Rok 2025 miał być dla unijnej polityki zdrowotnej czasem wzmacniania odporności systemów i inwestycji w profilak...
Do końca września 2025 r. Ministerstwo Zdrowia rozdysponowało 594 mln zł z 600 mln zł przeznaczonych na realizac...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Narodowy Fundusz Zdrowia ma zabezpieczone środki na realizację zakontraktowanych świadczeń – powiedział prezes N...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas