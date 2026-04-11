Jak donosi niemiecki dziennik "Bild", już od 15 marca niedzielne zakupy znów są możliwe w wielu niemieckich miejscowościach położonych w północnych landach, w tym na wyspie Uznam, tuż przy granicy z Polską.

Reklama Reklama

Zakupy w niedziele znów możliwe. Niemcy przywracają handel na północy kraju

Zgodnie z nowymi przepisami handel w niedziele będzie można prowadzić w miejscowościach turystycznych. Dotyczy to ponad 150 miast i gmin położonych w północnych landach – nad Bałtykiem i Morzem Północnym.

W Szlezwiku-Holsztynie zakupy w niedzielę będzie można zrobić m.in. na wyspach Sylt, Amrum i Föhr oraz w nadbałtyckich miejscowościach Scharbeutz, Damp czy Eckernförde. Natomiast w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zakaz nie będzie obowiązywał m.in. na wyspach Uznam i Rugia oraz w regionie Rostocku.

Jak będą pracować sklepy? Ograniczono godziny otwarcia

Zgodnie z nowymi wytycznymi sklepy mogą być otwarte w niedziele i święta maksymalnie przez sześć godzin. Zazwyczaj oznacza to przedział od godziny 11 do 19. Jedynie na wyspie Helgoland, handel jest dozwolony od godziny 8 do 20.

Otwarte mogą być sklepy z produktami codziennego użytku oraz z artykułami dla turystów. Inne placówki handlowe, takie jak markety budowlane czy sklepy z elektroniką, mają pozostać zamknięte. Decyzja o otwarciu sklepu należeć będzie do właściciela.

Zakaz zniesiono na czas sezonu turystycznego, który potrwa do 31 października oraz w okresie świątecznym – od 17 grudnia do 8 stycznia.

Lokalne władze chcą przyciągnąć turystów. Związki zawodowe są przeciw

Lokalne władze liczą na to, że decyzja o otwarciu sklepów w niedziele wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego w nadmorskich kurortach.

Zmiany krytykują natomiast związki zawodowe. Ich zdaniem zniesienie zakazu handlu w niedziele i święta nie przyniesie spodziewanych korzyści. Jak twierdzą niemieccy związkowcy, dane nie potwierdzają, by sprzedaż w niedziele istotnie zwiększała przychody branży handlowej. Według nich stanowi to natomiast dodatkowe obciążenie pracowników i niekorzystnie wpływa na ich życie rodzinne.