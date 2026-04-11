Nowe przepisy wprowadziła nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności, która została opublikowana 19 marca 2026 r. Zakaz stosowania glistnika w produkcji żywności wszedł w życie 3 kwietnia. Produkty wprowadzone do obrotu mogą być sprzedawane nie dłużej niż przez 30 dni od tej daty.

Glistnik w żywności. Dlaczego został zakazany?

Ziele glistnika to roślina powszechnie spotykana w Polsce. Od dawna była wykorzystywana ze względu na właściwości rozkurczowe, żółciopędne, przeciwbakteryjne, uspokajające i przeciwbólowe. Jej spożywanie budzi jednak obawy o bezpieczeństwo dla zdrowia.

Decyzja Ministerstwa Zdrowia o zakazie jej stosowania w żywności i suplementach ma na celu ochronę zdrowia konsumentów. Ze względu na zawarte w niej alkaloidy roślina może bowiem działać toksycznie, zwłaszcza na wątrobę. Zmiana jest następstwem uchwał Zespołu do spraw Suplementów Diety w sprawie niektórych substancji i surowców roślinnych niedozwolonych do stosowania w suplementach diety, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

– Uchwały zostały podjęte na podstawie aktualnej wiedzy, działań innych krajów Unii Europejskiej, czy też stanowisk organów Unii Europejskiej oraz stanowią obiektywne źródło wiedzy dotyczące zagrożeń wynikających ze stosowania w produkcji suplementów diety wymienionych w nich substancji i surowców roślinnych – uzasadnia ministerstwo zdrowia.

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, zakaz obejmuje wszystkie formy tej rośliny wykorzystywane w żywności – zarówno suszone ziele, jak i ekstrakty czy inne postacie.

Czytaj więcej Konsumenci Koniec z zagadkami przy kasach. Biedronka i Lidl zmieniają praktyki Przy sklepowej kasie klient nie będzie już musiał bawić się w detektywa-matematyka. Na skutek interwencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kons...

Zakaz stosowania glistnika w żywności i suplementach. Co oznacza w praktyce?

Nowe przepisy nakazują firmom działającym na rynku spożywczym dostosowanie się do nowych wymagań w określonych terminach.

Od 3 kwietnia 2026 r. zakazane jest stosowanie glistnika w produkcji żywności i suplementów. Od tej daty nie wolno także wprowadzać do obrotu produktów zawierających tę roślinę.

Środki spożywcze zawierające ziele glistnika, złotnik, jaskółcze ziele, glistnik pospolity (Chelidonium majus L.), które zostały wprowadzone do sprzedaży wcześniej, muszą zniknąć ze sklepowych półek w ciągu 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia, czyli najpóźniej do 4 maja.