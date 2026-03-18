W ten sposób nie tylko zdaje się znikać kordon sanitarny, jaki roztoczono wokół Zjednoczenia Narodowego (ZN, wcześniej Frontu Narodowego) od początku lat siedemdziesiątych XX wieku, ale przepływ elektoratu między umiarkowaną i skrajną prawicą staje się coraz bardziej płynny. Rodzące się szanse na przejęcie władzy doskonale wyczuł formalny lider ZN Jordan Bardella, który, jeśli sąd wyższej instancji podtrzyma wyrok skazujący na Le Pen za korupcję, będzie walczył o Pałac Elizejski.

– Wszędzie, gdzie lokalne uwarunkowania na to pozwalają, ZN wyciąga rękę do kandydatów z list szczerej prawicy, z list niezależnych i do wszystkich tych, którzy odrzucają chaos skrajnej lewicy – oświadczył Bardella.

Na taki sojusz z radykalną lewicą znacznie trudniej zdecydować się umiarkowanej lewicy. A to dlatego, że inaczej niż Jordan Bardella, lider LFI Jean-Luc Mélenchon coraz bardziej radykalizuje swój program. Nie tylko zapowiada przejęcie największych majątków kraju i rozbudowę osłon socjalnych w sposób, który będzie prowadził do bankructwa kraju, ale nie wyklucza zdobycia władzy siłą, poza procesem wyborczym. Krótko mówiąc, wraca do swoich trockistowskich korzeni.

Sojusz z Mélenchonem? Dylemat Partii Socjalistycznej

Nigdzie dylemat, przed jakim w tej sytuacji staje Partia Socjalistyczna (PS), nie jest lepiej widoczny niż w Paryżu. Tu socjalista Emmanuel Grégoire zdobył w pierwszej turze znakomity wynik (37,98 proc.). Zdecydowanie wyprzedził wywodzącą się z Republikanów byłą minister sprawiedliwości Rachidę Dati (25,46 proc.). W ten sposób umiarkowana lewica ma wszelkie szanse utrzymać stolicę, gdzie rządzi już od ćwierć wieku. Tyle, że trudno to będzie osiągnąć bez wyborców reprezentującej LFI Sophii Chikirou (11,72 proc.). Lider PS Olivier Faure co prawda wykluczył formalne porozumienie z ugrupowaniem Mélenchona na poziomie krajowym, ale pozostawił otwartą furtkę do podobnych umów na poziomie lokalnym.

Ale Faure nie jest jedynym graczem na polu umiarkowanej lewicy. Jego potężnym konkurentem stał się Raphaël Glucksmann, założyciel ugrupowania Place Publique. Przyjął on znacznie bardziej pryncypialne stanowisko wobec radykalnej lewicy. „Jeśli chcemy być tamą, która nie pozwoli na to, aby władza wpadła w ręce ZN, to musimy zachować wierność naszym wartościom, pokazać, że lewica republikańska nie ulegnie namowom LFI” – mówi syn nieżyjącego już filozofa żydowskiego pochodzenia André Glucksmanna. W ostatnim czasie Mélenchon powrócił do swoich antysemickich komentarzy, po części, aby przyciągnąć głosy siedmiomilionowej mniejszości muzułmańskiej.

Zdecydowanym przegranym tych wyborów pozostaje natomiast blok liberalny, w szczególności partia Emmanuela Macrona Renaissance. Prezydent doszedł do władzy w 2017 r. budując ogromny sojusz ugrupowań centrowych i marginalizując najpierw umiarkowaną lewicę (PS), a potem umiarkowaną prawicę (RN). Teraz ta klamra w historii politycznej współczesnej Francji zamyka się. Ale zamiast wrócić do partii umiarkowanych Francuzi stawiają teraz na coś znacznie bardziej niebezpiecznego: siły radykalne.