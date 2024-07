182 Tyle mandatów zdobył w wyborach parlamentarnych we Francji Nowy Front Ludowy

45 mandatów obsadzą centroprawicowi Republikanie.



Żaden z bloków nie zdobył większości bezwzględnej, która wynosi 289 mandatów.



Premier Francji, Gabriel Attal, zapowiedział już, że w związku z wynikami wyborów poda się do dymisji.



Wybory we Francji: Sondaże wskazywały na zwycięstwo partii Marine Le Pen

Wyniki są zaskakujące, bo przed II turą sondaże wskazywały, że najwięcej mandatów obsadzi Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, choć partia ta straciła szansę na zdobycie bezwzględnej większości głosów po sformowaniu się tzw. frontu republikańskiego. Przed II turą niemal 220 kandydatów liberałów i lewicy wycofało się z wyborów, by zwiększyć szansę kandydata z większym poparciem rywalizującego z kandydatem Zjednoczenia Narodowego.



Frekwencja w II turze wyborów parlamentarnych we Francji wyniosła 66,7 proc. - a więc więcej, niż w I turze, która odbyła się 30 czerwca (65 proc.). To oznacza, że frekwencja w wyborach z tego roku była najwyższa w XXI wieku. Ostatnio większy odsetek Francuzów poszedł do urn w 1997 roku (wówczas w II turze wyborów wzięło udział 71 proc. uprawnionych).