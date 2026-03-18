Przesunięcie terminu wymiany dachów to nie jedyna zmiana dotycząca usuwania azbestu. Nowe przepisy, które mają uprościć procedury, szykuje również Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Dofinansowanie na wymianę dachu z azbestu z KPO. Komu przysługuje?

O dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności mogą się ubiegać właściciele gospodarstw rolnych, w których pokrycia dachowe wykonane są z azbestu. Na wymianę dachu zawierającego azbest można uzyskać nawet 100 proc. zwrotu kosztów.

"Dotychczas dzięki wsparciu usunięto z gospodarstw rolnych pokrycia dachowe zawierające azbest, o łącznej powierzchni ponad 16,2 mln m². Działania te przyczyniają się do systematycznej poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego na obszarach wiejskich" – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aby otrzymać refundację, rolnicy muszą jednak dotrzymać terminu zakończenia inwestycji, a tu pojawił się problem. Między innymi ze względu na warunki pogodowe w wielu przypadkach wymiana pokryć dachowych się opóźniła. W odpowiedzi na prośby odbiorców, ministerstwo postanowiło ponownie wydłużyć termin.

Więcej czasu na wymianę dachu z azbestu. Nowy termin

Właściciele gospodarstw rolnych pierwotnie dostali czas na zakończenie prac związanych z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest do 31 marca 2026 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało jednak wydłużenie terminu o 2 miesiące.