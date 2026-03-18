Wymiana dachu z dofinansowaniem. Ministerstwo przesuwa ważny termin

Właściciele domów będą mieli więcej czasu na wymianę dachu z azbestem. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesuwa termin zakończenia realizacji inwestycji, który pierwotnie przypadał na 31 marca 2026 r. Dofinansowanie może pokryć do 100 proc. poniesionych kosztów.

Publikacja: 18.03.2026 14:08

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesuwa termin dotyczący wymiany dachów z azbestem

Anna Rogalska

Przesunięcie terminu wymiany dachów to nie jedyna zmiana dotycząca usuwania azbestu. Nowe przepisy, które mają uprościć procedury, szykuje również Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Dofinansowanie na wymianę dachu z azbestu z KPO. Komu przysługuje?

O dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności mogą się ubiegać właściciele gospodarstw rolnych, w których pokrycia dachowe wykonane są z azbestu. Na wymianę dachu zawierającego azbest można uzyskać nawet 100 proc. zwrotu kosztów.

"Dotychczas dzięki wsparciu usunięto z gospodarstw rolnych pokrycia dachowe zawierające azbest, o łącznej powierzchni ponad 16,2 mln m². Działania te przyczyniają się do systematycznej poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego na obszarach wiejskich" – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aby otrzymać refundację, rolnicy muszą jednak dotrzymać terminu zakończenia inwestycji, a tu pojawił się problem. Między innymi ze względu na warunki pogodowe w wielu przypadkach wymiana pokryć dachowych się opóźniła. W odpowiedzi na prośby odbiorców, ministerstwo postanowiło ponownie wydłużyć termin.

Więcej czasu na wymianę dachu z azbestu. Nowy termin

Właściciele gospodarstw rolnych pierwotnie dostali czas na zakończenie prac związanych z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest do 31 marca 2026 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało jednak wydłużenie terminu o 2 miesiące.

Reklama
Reklama

Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia, termin realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu ma zostać przesunięty na 1 czerwca 2026 r. Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazują bowiem, że część rolników nie dokonała jeszcze wymiany pokryć dachowych. Dzięki zmianom zyskają czas na dokończenie prac i rozliczenie inwestycji. Unikną tym samym utraty dofinansowania z powodu ewentualnych opóźnień. 

Czytaj więcej

Nadchodzi zmiana zasad dotyczących azbestu. Rząd chce uprościć procedury i zrezygnować z kar
Nieruchomości
Koniec obowiązku. Rząd zmienia zasady dla właścicieli nieruchomości

To nie jedyne zmiany dotyczące azbestu. W planach uproszczenie procedur

Zmiany zapowiada również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt ustawy o wyrobach zawierających azbest ma uprościć procedury dotyczące informowania urzędów o jego obecności i ułatwić gminom ubieganie się o środki na jego usuwanie.

Aktualnie projekt ustawy przewiduje m.in. uproszczenie sprawozdawczości względem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz marszałka województwa (użytkujący wyroby będą składali deklarację jednorazowo i aktualizowali ją wyłącznie w przypadku zaistnienia zmian) oraz wprowadzenie możliwości tzw. zabezpieczania trwałego wyrobów – wyjaśnia dyrektor Departamentu Zrównoważonej Gospodarki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Aneta Piątkowska

Jak tłumaczy ministerstwo, "trwałe zabezpieczenie oznacza pozostawienie pod powierzchnią gruntu lub zabudowanie określonych w ustawie rodzajów wyrobów (odcinków podziemnych instalacji, płyt warstwowych lub żeberkowych znajdujących się w ścianie osłonowej budynku lub w pokryciach warstwowych połączonych trwale ze ścianą osłonową budynku lub w konstrukcji stropodachu) bez konieczności ich demontowania".

W toku prac wycofano się także z nakładania kar na mieszkańców za brak złożenia deklaracji o wyrobach zawierających azbest lub jej aktualizacji.

TK pyta prezydenta o ślubowanie nowych sędziów. Jest konkretna data
Sądy i trybunały
TK pyta prezydenta o ślubowanie nowych sędziów. Jest konkretna data
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Od 17 marca spadkobiercy zyskają możliwość elektronicznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczys
Spadki i darowizny
Od 17 marca ważne zmiany dla spadkobierców. Te formalności załatwią u notariusza
Schrony, choć powszechnie mówi się tak o wszystkich miejscach, w których można się ukryć, są konstru
Prawo dla Ciebie
Wiceszef MSWiA: Schrony są ważne, ale drogie. Trzeba dobrze przygotować ewakuację
Małgorzata Manowska, I prezes SN
Sądy i trybunały
Wezwali przewodniczącą Trybunału Stanu pod rygorem kary. Oto odpowiedź Manowskiej
