Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesuwa termin dotyczący wymiany dachów z azbestem
Przesunięcie terminu wymiany dachów to nie jedyna zmiana dotycząca usuwania azbestu. Nowe przepisy, które mają uprościć procedury, szykuje również Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
O dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności mogą się ubiegać właściciele gospodarstw rolnych, w których pokrycia dachowe wykonane są z azbestu. Na wymianę dachu zawierającego azbest można uzyskać nawet 100 proc. zwrotu kosztów.
"Dotychczas dzięki wsparciu usunięto z gospodarstw rolnych pokrycia dachowe zawierające azbest, o łącznej powierzchni ponad 16,2 mln m². Działania te przyczyniają się do systematycznej poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego na obszarach wiejskich" – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Aby otrzymać refundację, rolnicy muszą jednak dotrzymać terminu zakończenia inwestycji, a tu pojawił się problem. Między innymi ze względu na warunki pogodowe w wielu przypadkach wymiana pokryć dachowych się opóźniła. W odpowiedzi na prośby odbiorców, ministerstwo postanowiło ponownie wydłużyć termin.
Właściciele gospodarstw rolnych pierwotnie dostali czas na zakończenie prac związanych z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest do 31 marca 2026 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało jednak wydłużenie terminu o 2 miesiące.
Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia, termin realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu ma zostać przesunięty na 1 czerwca 2026 r. Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazują bowiem, że część rolników nie dokonała jeszcze wymiany pokryć dachowych. Dzięki zmianom zyskają czas na dokończenie prac i rozliczenie inwestycji. Unikną tym samym utraty dofinansowania z powodu ewentualnych opóźnień.
Rząd planuje zmianę zasad dotyczących usuwania azbestu. Nowe przepisy mają uprościć związane z tym procedury. Zrezygnowano również z kar dla właści...
Zmiany zapowiada również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt ustawy o wyrobach zawierających azbest ma uprościć procedury dotyczące informowania urzędów o jego obecności i ułatwić gminom ubieganie się o środki na jego usuwanie.
– Aktualnie projekt ustawy przewiduje m.in. uproszczenie sprawozdawczości względem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz marszałka województwa (użytkujący wyroby będą składali deklarację jednorazowo i aktualizowali ją wyłącznie w przypadku zaistnienia zmian) oraz wprowadzenie możliwości tzw. zabezpieczania trwałego wyrobów – wyjaśnia dyrektor Departamentu Zrównoważonej Gospodarki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Aneta Piątkowska
Jak tłumaczy ministerstwo, "trwałe zabezpieczenie oznacza pozostawienie pod powierzchnią gruntu lub zabudowanie określonych w ustawie rodzajów wyrobów (odcinków podziemnych instalacji, płyt warstwowych lub żeberkowych znajdujących się w ścianie osłonowej budynku lub w pokryciach warstwowych połączonych trwale ze ścianą osłonową budynku lub w konstrukcji stropodachu) bez konieczności ich demontowania".
W toku prac wycofano się także z nakładania kar na mieszkańców za brak złożenia deklaracji o wyrobach zawierających azbest lub jej aktualizacji.
Do 17 kwietnia Trybunał Konstytucyjny dał czas prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na zajęcie stanowiska w sprawie...
Od 17 marca wejdą w życie przepisy ułatwiające spadkobiercom i zapisobiercom windykacyjnym dopełnienie formalnoś...
Spodziewamy się, że w razie konfliktu ludzie będą chcieli wyjechać do mniejszych miejscowości lub na wieś. Dlate...
Przewodnicząca Trybunału Stanu Małgorzata Manowska uważa, że wezwanie jej do zwołania posiedzenia pełnego składu...
