Protestom towarzyszy strajk, który sparaliżował greckie lotniska, a także doprowadził do wstrzymania ruchu kolejowego oraz transportu morskiego.



28 lutego 2023 roku doszło do najtragiczniejszej katastrofy kolejowej w historii Grecji

28 lutego 2023 roku pociąg pasażerski, którym jechało wielu studentów wracających na uczelnię po weekendzie, zderzył się czołowo z pociągiem towarowym. Pociągiem pasażerskim jechało ok. 350 osób, 57 zginęło a ok. 80 zostało rannych. Przyczyną wypadku był błąd osób odpowiedzialnych za nadzorowanie ruchu – do wypadku przyczynił się jednak również zły stan infrastruktury kolejowej w Grecji, m.in. brak systemów informatycznych do zarządzania ruchem kolejowym.



Po wypadku do dymisji podał się minister infrastruktury Kostas Karamanlis, biorąc na siebie odpowiedzialność za błędy rządzących w zarządzaniu infrastrukturą kolejową.



Z raportu dotyczącego katastrofy, który opublikowano wczoraj wynika, że do wypadku doprowadziły m.in. systemowe zaniedbania, błąd ludzki, nieodpowiedni nadzór, chaotyczne procedury. Ponadto pożar pociągu, do którego doszło po zderzeniu, miała wywołać „nieokreślona substancja”, być może przewożona przez pociąg towarowy. Bezpośrednią przyczyną katastrofy był błąd niedoświadczonego zawiadowcy, który skierował pociągi na ten sam tor.