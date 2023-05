Powtórka z rozliczania aferzystów z WGI. Rusza proces w pierwszej aferze finansowej III RP

– To porażka wymiaru sprawiedliwości – oceniał w ustnym uzasadnieniu sposób procedowania w pierwszej instancji sędzia Jerzy Leder, przewodniczący składu orzekającego w SA. Wytknął sędzi, że wyrok wydała przy „zupełnym pominięciu wśród faktów i okoliczności – mimo uznania za wiarygodne” m.in. zeznań klientów WGI, syndyków masy upadłości spółki, opinii biegłych.

W pisemnym uzasadnieniu sędzia Leder zaznaczył, że ponowny proces należy przeprowadzić „w ciągu kilku miesięcy”, a dowody przeprowadzić na kilku–kilkunastu rozprawach.

„Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, by powtórzyło się karygodne procedowanie, gdy strony oczekiwały na wydanie wyroku przez ponad 11 lat” – podkreślił SA. I zaznaczył, że „rodzi to odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki, zaś dla składu orzekającego i kierownictwa sądu (przewodniczącego wydziału) nieuchronną odpowiedzialność dyscyplinarną, zaś dla wszystkich stron i osób oraz instytucji, zwłaszcza finansowych, kształtuje zdecydowanie negatywny obraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, co ma negatywny wpływ na odbiór pracy sędziów w Polsce”.

Co z pieniędzmi klientów? Wiadomo, że część z 6,6 mln dolarów trafiła na prywatne konta Macieja S. i Łukasza K. w Szwajcarii.

Ponowny proces poprowadzi przewodnicząca XII Wydziału Karnego warszawskiego sądu Anna Wierciszewska-Chojnowska. Oskarżyciele chcą, by sąd, ze względu na ważny interes społeczny, zgodził się na ujawnienie danych osobowych oskarżonych i ich wizerunku. Druga rozprawa ma się odbyć już 19 maja.