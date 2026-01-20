Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Rekordowe zakupy NBP. Rezerwy złota Polski mają sięgnąć 700 ton

Narodowy Bank Polski podjął decyzję o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton. Dzięki temu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie.

Publikacja: 20.01.2026 14:47

Rekordowe zakupy NBP. Rezerwy złota Polski mają sięgnąć 700 ton

Foto: Bloomberg

Przemysław Szubański

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie cele realizuje Narodowy Bank Polski przez zwiększanie rezerw złota do 700 ton?
  • Na jakim poziomie procentowym znajdują się obecnie rezerwy złota w portfelu NBP?
  • Jak zmienia się dynamika globalnych zakupów złota na przestrzeni ostatniego roku?
  • Dlaczego ceny złota osiągnęły historyczne maksima w styczniu 2026 roku?
  • Jak globalne napięcia handlowe wpłynęły na rynki finansowe i ceny surowców?
  • Jakie są możliwe scenariusze dotyczące repatriacji polskich rezerw złota?

O decyzji polskiego banku centralnego poinformował we wtorek prezes Adam Glapiński. W 2025 roku Narodowy Bank Polski kontynuował intensywną politykę akumulacji złota, powiększając zasoby kruszcu o ponad 104 tony, co stawia Polskę na czele światowych banków centralnych pod względem dynamiki zakupów złota.

30 proc. rezerw walutowych NBP ma być w złocie

Sam grudzień przyniósł dodatkowe 8,2 tony złota, mimo że był to skromniejszy zakup niż w październiku i listopadzie, kiedy bank nabywał po ponad 14 ton. Może to mieć związek ze zbliżaniem się do zadeklarowanego progu 30 proc. udziału złota w rezerwach Narodowego Banku Polskiego. Obecnie złoto stanowi 28,2 proc. tych rezerw.

Czytaj więcej

Czy Berlin powinien sprowadzić złoto z Nowego Jorku?
Finanse
Czy niemieckie złoto powinno wrócić do Europy? Eksperci ostrzegają przed Trumpem

Zakup ponad 104 ton w ciągu jednego roku to wynik historyczny, który wypada jeszcze bardziej imponująco na tle globalnych trendów. Wiele banków centralnych na świecie również intensywnie zwiększa swoje rezerwy kruszcu, jednak żaden inny bank w ostatnich 12 miesiącach nie zgromadził takiego wolumenu jak NBP. Wzrost ten jest konsekwencją strategicznego celu, zgodnie z którym 30 proc. rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego ma przypadać na złoto. Obecny poziom – około 28,2 proc. – tłumaczy mniejsze zakupy w ostatnich tygodniach roku, ponieważ bank centralny zbliża się do zadeklarowanego progu. Warto jednak podkreślić, że rezerwy złota Polski rosną systematycznie już od kilku lat.

Reklama
Reklama

Rekordowe ceny złota na światowych rynkach

12 stycznia cena złota przebiła pierwsze w tym roku ATH, przekraczając poziom 4600 dolarów za uncję. Tydzień później cena spot ustanowiła nowe historyczne maksimum na poziomie około 4690 dolarów za uncję. W sumie już w pierwszej połowie stycznia kruszec ustanowił trzy kolejne rekordy wszech czasów, przekraczając także poziom 4640 dolarów za uncję. To kontynuacja wyjątkowej passy z 2025 roku, w którym złoto ustanowiło aż 54 historyczne maksima cenowe.

Czytaj więcej

NBP ma już 20 proc. rezerw w złocie
Banki
NBP ma już 20 proc. rezerw w złocie. Będzie duży transport z Londynu do Polski

Głównym impulsem ostatnich wzrostów stały się zapowiedzi nałożenia ceł przez prezydenta Donalda Trumpa na osiem europejskich krajów, jeśli nie zgodzą się one na negocjacje w sprawie sprzedaży Grenlandii. Groźby taryfowe, obejmujące m.in. Francję, Niemcy i Wielką Brytanię, zwiększyły ryzyko globalnej wojny handlowej i natychmiast odbiły się na notowaniach akcji oraz walut.

– Takie zachowanie rynku ma solidne podstawy ekonomiczne. Groźba taryf zaczyna wyglądać jak potencjalny początek nowej spirali napięć handlowych na linii USA–Europa, co z kolei podkopuje apetyt na ryzyko i wzmacnia popyt na bezpieczne przystanie. Dolar osłabł, a inwestorzy przenieśli kapitał do aktywów defensywnych, typowych dla okresów niepewności – złota, franka szwajcarskiego czy jena japońskiego – tłumaczy Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark.

Czytaj więcej

Cena złota ustanowiła kolejny rekord
Finanse
Notowania złota przebiły 3000 dolarów za uncję. Historyczna cena

Jak informuje, analitycy coraz śmielej mówią o dalszych wzrostach cen. Citigroup oraz Metals Daily prognozują, że poziom 5000 dolarów za uncję złota może zostać osiągnięty już w pierwszym kwartale 2026 roku, a srebro może dojść do 100 dolarów za uncję. Ross Norman z Metals Daily zakłada średnią cenę złota w całym 2026 roku na poziomie 5375 dolarów, z możliwym maksimum sięgającym nawet 6400 dolarów za uncję.

Reklama
Reklama

Czy Polska zdecyduje się na repatriację złota?

Tomasz Gessner, główny analityk Taveksu, zastanawia się, czy rok 2026 może stać się dla Polski rokiem repatriacji złota, czyli zwiększania fizycznej obecności polskiego kruszcu w kraju zamiast jego przechowywania w skarbcach zagranicznych instytucji, takich jak Bank Anglii czy Rezerwa Federalna USA.

Czytaj więcej

Inwestycje w złoto wspomagają stabilność pieniądza i gospodarki
Finanse
Wszyscy chcą kupować złoto. A Polska najbardziej

– Obecnie tylko niewielka część polskich zasobów jest przechowywana w kraju, a reszta znajduje się w oddziałach zagranicznych instytucji rezerwowych – podkreśla. – Nawet w normalnych warunkach geopolitycznych posiadanie znaczącej części rezerw złota w Polsce może zwiększać poczucie bezpieczeństwa narodowego. W czasach rosnącej niepewności międzynarodowej argument ten może nabierać jeszcze większego znaczenia – dodaje Tomasz Gessner.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Złoto Organizacje Narodowy Bank Polski (NBP)
Czy Berlin powinien sprowadzić złoto z Nowego Jorku?
Finanse
Czy niemieckie złoto powinno wrócić do Europy? Eksperci ostrzegają przed Trumpem
Ciekawe trendy na rynku obligacji. Co nas czeka w tym roku?
Finanse
Ciekawe trendy na rynku obligacji. Co nas czeka w tym roku?
Leasing w Polsce trzyma się mocno. Ten rok pewnie to potwierdzi
Finanse
Leasing w Polsce trzyma się mocno. Ten rok pewnie to potwierdzi
Firmy pożyczkowe boją się ustawy
Finanse
Firmy pożyczkowe boją się ustawy
Ostatnie miesiące przyniosły prawdziwy wysyp komunikatów banków o udzieleniu wielkoskalowego finanso
Finanse
Miliardy na stole. Czy banki zaczęły finansować wielkie ambicje firm?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama