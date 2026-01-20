Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Donald Trump budzi obawy w kontekście bezpieczeństwa niemieckich rezerw złota?

Jakie kroki zalecają różni niemieccy analitycy w kontekście potencjalnego powrotu Donalda Trumpa do władzy?

Jakie są argumenty przeciw sprowadzaniu złota z USA według przedstawicieli niemieckiego rządu i instytucji ekonomicznych?

Jak rozkładają się niemieckie rezerwy złota między skarbce w Nowym Jorku, Frankfurcie i Londynie?

Niemcy posiadają drugi co do wielkości zasób złota na świecie – wart ponad 300 miliardów euro. Znaczna jego część znajduje się w skarbcach Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Dotąd sztabki były tam całkowicie bezpieczne. Jednak wobec postępującej radykalizacji Donalda Trumpa nie jest to już takie oczywiste. Prezydent USA lekceważy normy, umowy i sojusze – zauważają analitycy. Skoro przed Trumpem nie jest bezpieczna nawet Grenlandia, to tym bardziej nie można mieć pewności co do bezpieczeństwa rezerw walutowych.

Niemiecki skarb złota waży 3352 tony. Nieco ponad połowa znajduje się w głębokim skarbcu Bundesbanku we Frankfurcie nad Menem, około 37 proc. w Nowym Jorku. Reszta przechowywana jest przez Bank Anglii w Londynie.

Czy niemieckie złoto jest bezpieczne w skarbcach Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku?

„Na Trumpie nie można polegać. Nie przestrzega nawet porozumień, które sam zawarł” – uważa Jan Gänger, szef działu ekonomicznego portalu informacyjnego telewizji n-tv.de. Jego zdaniem Bundesbank i rząd federalny powinny niezwłocznie podjąć wszelkie kroki, aby sprowadzić złoto do Niemiec. Dalsze pokładanie zaufania w rządzie USA i amerykańskich instytucjach byłoby lekkomyślnością – podkreśla Gänger. I nie tylko on jest tego zdania.