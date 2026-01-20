Rzeczpospolita
Ekonomia
Czy niemieckie złoto powinno wrócić do Europy? Eksperci ostrzegają przed Trumpem

Znaczna część niemieckich rezerw złota jest przechowywana w Stanach Zjednoczonych. Jednak po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu Niemcy zastanawiają się, jak bezpieczne są te rezerwy. Według niemieckich analityków Bundesbank i rząd federalny nie powinny czekać, aż prezydent USA sam udzieli odpowiedzi na te wątpliwości.

Publikacja: 20.01.2026 12:20

Czy Berlin powinien sprowadzić złoto z Nowego Jorku?

Foto: Angel Garcia/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Donald Trump budzi obawy w kontekście bezpieczeństwa niemieckich rezerw złota?
  • Jakie kroki zalecają różni niemieccy analitycy w kontekście potencjalnego powrotu Donalda Trumpa do władzy?
  • Jakie są argumenty przeciw sprowadzaniu złota z USA według przedstawicieli niemieckiego rządu i instytucji ekonomicznych?
  • Jak rozkładają się niemieckie rezerwy złota między skarbce w Nowym Jorku, Frankfurcie i Londynie?

Niemcy posiadają drugi co do wielkości zasób złota na świecie – wart ponad 300 miliardów euro. Znaczna jego część znajduje się w skarbcach Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Dotąd sztabki były tam całkowicie bezpieczne. Jednak wobec postępującej radykalizacji Donalda Trumpa nie jest to już takie oczywiste. Prezydent USA lekceważy normy, umowy i sojusze – zauważają analitycy. Skoro przed Trumpem nie jest bezpieczna nawet Grenlandia, to tym bardziej nie można mieć pewności co do bezpieczeństwa rezerw walutowych.

Czytaj więcej

NBP ma już 20 proc. rezerw w złocie
Banki
NBP ma już 20 proc. rezerw w złocie. Będzie duży transport z Londynu do Polski

Niemiecki skarb złota waży 3352 tony. Nieco ponad połowa znajduje się w głębokim skarbcu Bundesbanku we Frankfurcie nad Menem, około 37 proc. w Nowym Jorku. Reszta przechowywana jest przez Bank Anglii w Londynie.

Czy niemieckie złoto jest bezpieczne w skarbcach Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku?

„Na Trumpie nie można polegać. Nie przestrzega nawet porozumień, które sam zawarł” – uważa Jan Gänger, szef działu ekonomicznego portalu informacyjnego telewizji n-tv.de. Jego zdaniem Bundesbank i rząd federalny powinny niezwłocznie podjąć wszelkie kroki, aby sprowadzić złoto do Niemiec. Dalsze pokładanie zaufania w rządzie USA i amerykańskich instytucjach byłoby lekkomyślnością – podkreśla Gänger. I nie tylko on jest tego zdania.

Czytaj więcej

Narastający w Europie sprzeciw wobec działań Donalda Trumpa ma nowe, złote oblicze
Finanse
Europa może wycofać swoje złoto z USA. Niemcy i Włochy pod presją

„Sprowadźmy nasze złoto do domu” – apelował w maju 2025 r. Michael Jäger, prezes Europejskiego Związku Podatników, na antenie ZDF. Wówczas niepokój wzbudziły powtarzające się ataki prezydenta USA na szefa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, w których podważał on niezależność amerykańskiego systemu bankowości centralnej.

„Obecnie Stany Zjednoczone nie są wiarygodnym partnerem dla Unii Europejskiej” – powiedział agencji Reutera prezes Centrum Europejskich Badań Gospodarczych (ZEW) Achim Wambach. W tym kontekście zależności wobec USA powinny zostać ponownie ocenione. „Dotyczy to również analizy tych zależności, które wynikają z przechowywania niemieckich rezerw złota w Stanach Zjednoczonych” – dodał.

Niemiecki rząd nie wycofa złota z USA

Jednak rzecznik rządu Stefan Kornelius zapewnił, że wycofanie niemieckich rezerw złota z USA nie jest obecnie tematem dla rządu federalnego. W kręgach rządowych kwestia ta uznawana jest za politycznie wrażliwą.

Podobne stanowisko prezentuje prezes instytutu Ifo Clemens Fuest, który ostrzega przed pochopną akcją sprowadzania niemieckich rezerw złota ze Stanów Zjednoczonych. „W obecnych warunkach dolałoby to jedynie oliwy do ognia, dlatego należy tego unikać” – powiedział Reuterowi. „To temat, którym lepiej zająć się w sytuacji, gdy nie ma ostrego konfliktu” – dodał.

Niemiecki Związek Podatników już w ubiegłym roku wysłał pisma do Bundesbanku oraz Ministerstwa Finansów. Wzywał w nich – powołując się na globalne przesunięcia układu sił na świecie – do sprowadzenia do kraju rezerw złota przechowywanych w Nowym Jorku – przypomina faz.com.

Czytaj więcej

Od napaści na Ukrainę Rosjanie kupili blisko 300 ton złota
Finanse
Gorączka złota w Rosji. Obywatele na potęgę skupują kruszec

Jak duże są niemieckie rezerwy złota

Niemcy posiadają drugie co do wielkości rezerwy złota na świecie (po USA), liczące ponad 3350 ton (stan na koniec 2024 r.). Większość tych zasobów jest przechowywana w skarbcu Deutsche Bundesbank we Frankfurcie nad Menem (ok. 1710 ton), a także w Federal Reserve Bank w Nowym Jorku (ok. 1236 ton) oraz w Bank of England w Londynie (ok. 400 ton). Ich wartość w 2024 r. przekroczyła 270 mld euro.

Źródło: rp.pl

