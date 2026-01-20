Aktualizacja: 20.01.2026 13:22 Publikacja: 20.01.2026 12:20
Czy Berlin powinien sprowadzić złoto z Nowego Jorku?
Foto: Angel Garcia/Bloomberg
Niemcy posiadają drugi co do wielkości zasób złota na świecie – wart ponad 300 miliardów euro. Znaczna jego część znajduje się w skarbcach Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Dotąd sztabki były tam całkowicie bezpieczne. Jednak wobec postępującej radykalizacji Donalda Trumpa nie jest to już takie oczywiste. Prezydent USA lekceważy normy, umowy i sojusze – zauważają analitycy. Skoro przed Trumpem nie jest bezpieczna nawet Grenlandia, to tym bardziej nie można mieć pewności co do bezpieczeństwa rezerw walutowych.
Niemiecki skarb złota waży 3352 tony. Nieco ponad połowa znajduje się w głębokim skarbcu Bundesbanku we Frankfurcie nad Menem, około 37 proc. w Nowym Jorku. Reszta przechowywana jest przez Bank Anglii w Londynie.
„Na Trumpie nie można polegać. Nie przestrzega nawet porozumień, które sam zawarł” – uważa Jan Gänger, szef działu ekonomicznego portalu informacyjnego telewizji n-tv.de. Jego zdaniem Bundesbank i rząd federalny powinny niezwłocznie podjąć wszelkie kroki, aby sprowadzić złoto do Niemiec. Dalsze pokładanie zaufania w rządzie USA i amerykańskich instytucjach byłoby lekkomyślnością – podkreśla Gänger. I nie tylko on jest tego zdania.
„Sprowadźmy nasze złoto do domu” – apelował w maju 2025 r. Michael Jäger, prezes Europejskiego Związku Podatników, na antenie ZDF. Wówczas niepokój wzbudziły powtarzające się ataki prezydenta USA na szefa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, w których podważał on niezależność amerykańskiego systemu bankowości centralnej.
„Obecnie Stany Zjednoczone nie są wiarygodnym partnerem dla Unii Europejskiej” – powiedział agencji Reutera prezes Centrum Europejskich Badań Gospodarczych (ZEW) Achim Wambach. W tym kontekście zależności wobec USA powinny zostać ponownie ocenione. „Dotyczy to również analizy tych zależności, które wynikają z przechowywania niemieckich rezerw złota w Stanach Zjednoczonych” – dodał.
Jednak rzecznik rządu Stefan Kornelius zapewnił, że wycofanie niemieckich rezerw złota z USA nie jest obecnie tematem dla rządu federalnego. W kręgach rządowych kwestia ta uznawana jest za politycznie wrażliwą.
Podobne stanowisko prezentuje prezes instytutu Ifo Clemens Fuest, który ostrzega przed pochopną akcją sprowadzania niemieckich rezerw złota ze Stanów Zjednoczonych. „W obecnych warunkach dolałoby to jedynie oliwy do ognia, dlatego należy tego unikać” – powiedział Reuterowi. „To temat, którym lepiej zająć się w sytuacji, gdy nie ma ostrego konfliktu” – dodał.
Niemiecki Związek Podatników już w ubiegłym roku wysłał pisma do Bundesbanku oraz Ministerstwa Finansów. Wzywał w nich – powołując się na globalne przesunięcia układu sił na świecie – do sprowadzenia do kraju rezerw złota przechowywanych w Nowym Jorku – przypomina faz.com.
Niemcy posiadają drugie co do wielkości rezerwy złota na świecie (po USA), liczące ponad 3350 ton (stan na koniec 2024 r.). Większość tych zasobów jest przechowywana w skarbcu Deutsche Bundesbank we Frankfurcie nad Menem (ok. 1710 ton), a także w Federal Reserve Bank w Nowym Jorku (ok. 1236 ton) oraz w Bank of England w Londynie (ok. 400 ton). Ich wartość w 2024 r. przekroczyła 270 mld euro.
