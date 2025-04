- Obecnie kupujemy złoto głównie w Londynie, i od razu tam jest lokowane w skarbcu. Gdy uzyskamy pełne 20 proc. rezerw w złocie, to zorganizujemy jeden duży transport z Londynu do Polski – wyjaśniał szef banku centralnego. Słowem, wygląda na to, że NBP przygotowuje się do transportu części zasobów złota z Anglii.

Czy 20 proc. rezerw w złocie zwiększa polską wiarygodność?

Z tezą, iż zwiększenie udziału złota w rezerwach walutowych NBP do 20 proc. wzmocni bezpieczeństwo finansowe i wiarygodność Polski, mierzyli się rok temu polscy ekonomiści w ramach Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej”. Odpowiedzi były podzielone: zgodziło się z nią dziewięcioro panelistów, trzynaścioro było przeciwnych.

- Złoto jest nie tylko cennym kruszcem inwestycyjnym, ale także ważnym zasobem rezerwowym na czas niepokojów lub wojny. Posiadanie złota na adekwatnym poziomie i właściwe zarządzanie jego zasobem uznać należy za „rzecz świętą” – komentowała prof. Małgorzata Zaleska, dyrektorka Instytutu Bankowości SGH, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Oponował natomiast m.in. prof. Łukasz Goczek z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. - Jeśli zbadamy zachowanie złota jako aktywa finansowego zobaczymy, że w czarnych godzinach złoto traci najbardziej. Jest to podyktowane ograniczoną płynnością: złoto nie jest tak łatwo wymienialne na inne aktywa jak gotówka czy obligacje, co może ograniczać płynność rezerw banku centralnego w razie potrzeby szybkiego dostępu do środków. Może to wymuszać gwałtowną sprzedaż złota ze stratą. Oznacza to, że złoto nie spełnia podstawowych warunków trzymania go jako składowa rezerw walutowych – przekonywał prof. Goczek.