Marek Kozubal: Kto chce broni atomowej w Polsce? Nie wszystkie partie

Wywiad ukraiński podał informację, że Rosja przesunęła na Białoruś taktyczną broń jądrową. Na początku wakacji w związku z takimi zapowiedziami premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska zaapelowała do NATO o włączenie naszego kraju do programu „Nuclear Sharing”. Umożliwia on udostępnienie głowic jądrowych państwom NATO, które nie mają takiej broni. Jak na razie Amerykanie są sceptyczni wobec pomysłów polskich władz.

Reklama

Jak posiadanie broni jądrowej widzą ugrupowania startujące w wyborach? Michał Wawer, rzecznik Konfederacji, wskazał, że Polska powinna zabiegać o to, by zostać włączona do tego programu. – Konfederacja konsekwentnie od lat podnosi ten postulat. Stacjonowanie na polskim terytorium broni nuklearnej byłoby o wiele poważniejszą gwarancją bezpieczeństwa niż jakiekolwiek inne formy współpracy z sojusznikami – uważa polityk Konfederacji.

Także przedstawiciele komitetu Bezpartyjni Samorządowcy nie mają wątpliwości, że Polska powinna uczestniczyć w tym programie „z uwagi na silne zagrożenie rosyjskie”. Dyskusji w parlamencie na ten temat nie wyklucza też Mariola Rzepka z partii Polska 2050 (PSL nie odpowiedziało na nasze pytania). – Uczestnictwo w programie polegające na rozmieszczeniu na terenie Polski broni nuklearnej wymagałoby spełnienia kilku czynników, powinniśmy posiadać środki do przenoszenia broni nuklearnej i warunki do jej przechowywania. Dzisiaj takich warunków nie posiadamy i w dobie wielu wyzwań ekonomicznych związanych z budowaniem „klasycznego” potencjału obronnego kraju, wyzwań w obszarach ekologii, transformacji energetycznej, ochrony zdrowia i szkolnictwa przyjęcie takiego wyzwania byłoby projektem trudnym do realizacji pod względem ekonomicznym – uważa przedstawicielka partii Szymona Hołowni.

– Odpowiedzialnej odpowiedzi na pytanie o udział Polski w programie NATO „Nuclear Sharing” będzie można udzielić, gdy Polska otrzyma propozycję udziału w tym programie. Polska powinna monitorować wpływ rozmieszczenia broni jądrowej w najbliższym otoczeniu i podejmować działania dyplomatyczne adekwatne wobec zmieniającego się otoczenia bezpieczeństwa – uważa z kolei poseł Marcin Kulasek, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej z Lewicy.