– Koalicja Obywatelska zdecydowanie opowiada się za modernizacją Sił Zbrojnych i zwiększaniem wydatków na ten cel. Działania w tym obszarze powinny być przejrzyste i realizowane w długofalowym porozumieniu politycznym. Absolutnym priorytetem powinno być stworzenie wielowarstwowego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej – uważa Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Reklama

Jaką armię widzi Koalicja Obywatelska?

Koalicja ta, podobnie jak inne ugrupowania opozycyjne, kwestionuje plan rządu budowy 300-tys. armii. Jej politycy, podobnie jak wielu ekspertów, nie wiedzą, jakie są przesłanki ustalenia takiego limitu żołnierzy, i wątpią w realną możliwość budowy tak licznej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej podaje teraz, że liczy ona ok. 175 tys. żołnierzy „pod bronią” (nie ma jasności, jak resort to liczy, bowiem utajnia dane na temat liczby żołnierzy, a są one zupełnie inne, niż podaje GUS). Zatem jak dużą armię widzi Koalicja? Zdaniem Tomasza Siemoniaka powinna liczyć „150 tys. najwyższej klasy żołnierzy zawodowych, 30 tys. żołnierzy obrony terytorialnej, 30 tys. stanu zmiennego (ochotnicza zasadnicza służba)”. Ponadto zakłada on utrzymanie 250 tys. przeszkolonej rezerwy.

Jaki procent PKB powinien zostać przeznaczony na obronę narodową? W tym przypadku ugrupowanie to odsyła do ustawy o obronie Ojczyzny. Przypominam, że zakłada ona stopniowy wzrost wydatków na obronność do poziomu 3 proc. PKB. Zgodnie z komunikatem resortu finansów planowane wydatki budżetowe na obronę narodową w 2024 r. mają wynieść 113,349 mld zł, czyli właśnie 3 proc. PKB. Resort obrony zakłada też przeznaczenie na zbrojenia środków z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Politycy KO nie mają wątpliwości, że w Polsce powinny być obce wojska. – Stacjonowanie wojsk sojuszniczych, w szczególności armii USA, jest w interesie Polski. Im więcej, tym lepiej. Powinniśmy dążyć do stałego stacjonowania dwóch ciężkich brygad armii USA, obrony przeciwrakietowej i utrzymywania w Polsce magazynów sprzętu – informuje nas Tomasz Siemoniak.