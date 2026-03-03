We wtorek, w godzinach porannych, dolar kosztuje 3,68 zł wobec 3,57 zł w piątek na zamknięciu dnia. To największe umocnienie dolara od kilku miesięcy. Amerykańska waluta zyskuje na wartości globalnie, aczkolwiek zwłaszcza w zestawieniu z walutami rynków wschodzących. Wraz ze złotym, dolar wyraźnie zyskuje do węgierskiego forinta, chilijskiego peso czy funta egipskiego. Notowania EUR/USD, głównej pary walutowej, zniżkują dziś o 0,7 proc., do 1,16 dolara za euro. To najniższy poziom tej pary od połowy stycznia. Ucieczkę do gotówki w formie dolara widać też na rynku kryptowalut, gdzie bitcoin traci 4,12 proc. i kosztuje 66,6 tys. dolarów.
Krajowy złoty jest dziś jedną ze słabszych walut na świecie. Kurs EUR/PLN zwyżkuje o 1 proc., do 4,27 zł. Brytyjski funt zyskuje z kolei 0,85 proc., wyrównując lutowe szczyty na poziomie 4,90 zł. Przypomnijmy, że dotychczas rynek oczekiwał marcowej obniżki stóp procentowych w Polsce, która teraz staje pod znakiem zapytania. Widać to też w rosnących rentownościach polskich obligacji skarbowych.
„W takim środowisku kalendarium makroekonomiczne schodzi na dalszy plan. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, a decyzję w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Jeszcze przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie rynek zastanawiał się, czy będzie to cięcie o 25 czy 50 pkt. baz. W obecnych warunkach fala niepewności przemawia za bardziej zachowawczym podejściem” – komentują analitycy BM mBanku.
