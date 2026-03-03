Resort finansów wyjaśnia, że nie są to problemy systemowe, lecz efekt innego od prognozowanego przebiegu procesów gospodarczych. Tempo wzrostu PKB okazało się nieco niższe od założonego (3,6 proc. zamiast 3,9 proc.), podobnie inflacja (3,6 proc. zamiast 5 proc.). Choć wolniejszy wzrost cen jest korzystny dla konsumentów, z punktu widzenia budżetu oznacza po prostu słabsze wpływy z VAT.

Deficyt budżetu w 2025 niższy od limitu. Skąd oszczędności?

Pozytywną niespodzianką okazało się to, że mimo tak dużej luki dochodowej deficyt budżetu był niższy od planowanego. Na koniec 2025 r. wyniósł 275,6 mld zł wobec 288,8 mld zł limitu zapisanego w ustawie budżetowej, a więc o ok. 13 mld zł mniej.

Było to możliwe dzięki wydatkom niższym o prawie 50 mld zł. Wyniosły one 870 mld zł zamiast planowanych 921 mld zł. Gdzie Ministerstwo Finansów znalazło takie oszczędności? Nie ma jeszcze pełnych danych, więc nie można wskazać wszystkich źródeł. Ze wstępnych informacji wynika jednak, że dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były o 12 mld zł niższe od planu – prawdopodobnie dzięki lepszym wpływom ze składek. Wydatki samego ZUS były niższe nawet o ok. 17 mld zł. Z kolei obsługa długu Skarbu Państwa, przy nieco niższych rentownościach obligacji, kosztowała o 2,7 mld zł mniej od planu.

Najważniejsze pytanie brzmi: co wykonanie budżetu za 2025 r. mówi o perspektywach dla tegorocznego planu finansowego?

Czy w 2026 r. znów zabraknie dochodów?

– Problem z realizacją dochodów wynika głównie z tego, że MF w planach budżetowych przyjmuje zbyt optymistyczne założenia – komentuje Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku. – Tak było przez ostatnie dwa lata. Obawiam się, że również w tym roku może zabraknąć w budżecie kilku miliardów złotych – dodaje.