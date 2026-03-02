Z tego artykułu się dowiesz: Ile wyniosło zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2025 roku?

Co wpłynęło na rekordowy przyrost długu Skarbu Państwa w 2025 roku?

Kto był głównym nabywcą obligacji skarbowych w 2025 roku?

Jakie plany pożyczkowe ma SP na 2026 roku?

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec grudnia 2025 r. wyniosło 1 951,9 mld zł, co oznacza wzrost o 322,6 mld zł, czyli niemal 20 proc. w porównaniu z końcem 2024 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie. W samym grudniu dług SP zwiększył się o 43,1 mld zł, czyli o 2,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Reklama Reklama

Rekordowy wzrost długu Skarbu Państwa w 2025 r.

Poziom zadłużenia w minionym roku okazał się zgodny z planem przedstawionym m.in. w „Strategii Zarządzania Długiem na lata 2026-2029”, jednak sam jego przyrost był rekordowo wysoki. Dla porównania – w 2024 r. Skarb Państwa zwiększył swoje zadłużenie o 283 mld zł, a w 2023 r. – o 107 mld zł.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że na wynik za 2025 r. wpłynęły przede wszystkim bardzo duże potrzeby wydatkowe. Rząd musiał pożyczyć netto 317,7 mld zł, głównie w celu sfinansowania deficytu budżetu państwa w wysokości 275,6 mld zł. Dodatkowo zadłużenie zwiększyły m.in. udzielone pożyczki (19,6 mld zł), operacje związane z obsługą środków europejskich (łącznie ponad 27 mld zł) oraz przekazanie obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw (17,9 mld zł).