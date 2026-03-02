Rzeczpospolita
Ekonomia
Jak mocno wzrosło zadłużenie Skarbu Państwa? Nowe dane MF

Skala finansowania potrzeb budżetowych w ubiegłym roku była bezprecedensowa. Choć poziom zadłużenia mieści się w rządowych planach, tempo jego wzrostu wyraźnie przyspieszyło, a początek 2026 r. pokazuje, że trend się utrzymuje.

Publikacja: 02.03.2026 17:36

Premier Donald Tusk (P) i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (L) na sali obrad Sejmu

Premier Donald Tusk (P) i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (L) na sali obrad Sejmu

Foto: PAP/Paweł Supernak

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Ile wyniosło zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2025 roku?
  • Co wpłynęło na rekordowy przyrost długu Skarbu Państwa w 2025 roku?
  • Kto był głównym nabywcą obligacji skarbowych w 2025 roku?
  • Jakie plany pożyczkowe ma SP na 2026 roku?

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec grudnia 2025 r. wyniosło 1 951,9 mld zł, co oznacza wzrost o 322,6 mld zł, czyli niemal 20 proc. w porównaniu z końcem 2024 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie. W samym grudniu dług SP zwiększył się o 43,1 mld zł, czyli o 2,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Rekordowy wzrost długu Skarbu Państwa w 2025 r.

Poziom zadłużenia w minionym roku okazał się zgodny z planem przedstawionym m.in. w „Strategii Zarządzania Długiem na lata 2026-2029”, jednak sam jego przyrost był rekordowo wysoki. Dla porównania – w 2024 r. Skarb Państwa zwiększył swoje zadłużenie o 283 mld zł, a w 2023 r. – o 107 mld zł.

Nie jesteśmy od przejmowania steru. Jesteśmy od ostrzegania przed mieliznami
Budżet i podatki
Nie jesteśmy od przejmowania steru. Jesteśmy od ostrzegania przed mieliznami

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że na wynik za 2025 r. wpłynęły przede wszystkim bardzo duże potrzeby wydatkowe. Rząd musiał pożyczyć netto 317,7 mld zł, głównie w celu sfinansowania deficytu budżetu państwa w wysokości 275,6 mld zł. Dodatkowo zadłużenie zwiększyły m.in. udzielone pożyczki (19,6 mld zł), operacje związane z obsługą środków europejskich (łącznie ponad 27 mld zł) oraz przekazanie obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw (17,9 mld zł).

Od początku 2025 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 301 mld zł i osiągnęło poziom 1,55 bln zł. Zadłużenie zagraniczne, czyli nominowane w walutach obcych, zwiększyło się o 21,6 mld zł – do 397 mld zł. Było to efektem wzrostu długu w euro (+3,6 mld euro) i w dolarach amerykańskich (+5,5 mld dol.), częściowo ograniczonego przez umocnienie złotego wobec głównych walut, które zmniejszyło wartość zadłużenia o 15,9 mld zł.

Kto kupował obligacje skarbowe w 2025 r.?

Od początku 2025 r. największą część nowego długu krajowego kupiły polskie banki – zwiększyły swoje zaangażowanie o 161,4 mld zł, do łącznie 758 mld zł (jednocześnie Narodowy Bank Polski zmniejszył stan posiadania obligacji o 14,6 mld zł).

Znaczące zakupy realizowali również krajowi inwestorzy pozabankowi, którzy dokupili papiery o wartości 113,8 mld zł. Na koniec 2025 r. posiadali oni obligacje warte 622 mld zł. W tej grupie największymi posiadaczami krajowych skarbowych papierów wartościowych były gospodarstwa domowe (33,4 proc.), następnie instytucje rządowe i samorządowe (22,8 proc., w tym FRD i BFG), fundusze inwestycyjne (20 proc.) oraz zakłady ubezpieczeń (14 proc.).

Inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje zaangażowanie w mniejszym stopniu – o 25,8 mld zł, do 174 mld zł. Ministerstwo Finansów wskazuje, że do wzrostu zadłużenia wobec nierezydentów przyczynił się przede wszystkim wzrost portfela inwestorów korzystających z rachunków zbiorczych (+20,9 mld zł), inwestorów z krajów strefy euro (+6,9 mld zł) oraz z europejskich krajów spoza UE (+6,4 mld zł). Spadek zaangażowania odnotowano natomiast wśród inwestorów z Azji (-9,6 mld zł).

Czy dług Skarbu Państwa będzie dalej rósł w 2026 r.?

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że według wstępnych szacunków zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2026 r. wyniosło ok. 1 998,3 mld zł, czyli było o 46,4 mld zł (2,4 proc.) wyższe niż miesiąc wcześniej. Zdecydowaną większość nadal stanowił dług krajowy – ok. 1 595 mld zł, natomiast dług zagraniczny wyniósł 403,3 mld zł.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Budżet i podatki
Budżet państwa rozpoczął rok z 3,7 mld zł deficytu

Styczniowe dane potwierdzają, że również w 2026 r. rząd zamierza intensywnie finansować swoje potrzeby na rynku. Zgodnie z zapisami „Strategii Zarządzania Długiem…”, do końca roku łączna wartość długu SP ma wzrosnąć o kolejne 320-350 mld zł. Głównym powodem mają być wysokie potrzeby wydatkowe państwa, w szczególności związane ze zwiększonymi nakładami na obronność.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Budżet i podatki
