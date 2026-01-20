Aktualizacja: 20.01.2026 21:47 Publikacja: 20.01.2026 20:31
Foto: Adobe Stock
Komisja Europejska przyjęła we wtorek zmiany do obowiązujących przepisów o cyberbezpieczeństwie – tzw. Ustawę o Cyberbezpieczeństwie 2. Unijny organ proponuje zaostrzenie podejścia do dostawców sprzętu telekomunikacyjnego. Uważa, że zyski z tego tytułu będą wyższe niż koszty.
W polskim Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażającą do polskiego prawa unijne przepisy. Jednym z zarzutów przeciwników nowelizacji jest wybieganie przepisów poza ramy obowiązujące w UE. Tymczasem Komisja Europejska, której szefuje Ursula von der Leyen, opublikowała we wtorek pakiet zmian do obowiązującego unijnego prawa.
– Dzięki nowemu pakietowi cyberbezpieczeństwa będziemy dysponować środkami, które pozwolą nam nie tylko lepiej chronić nasze krytyczne łańcuchy dostaw (technologii informacyjno-komunikacyjnych), ale także pozwolą nam zdecydowanie zwalczać cyberataki – skomentowała w komunikacie Henna Virkkunen, szefowa unijnego resortu technologii.
Jedną ze zmian zaproponowanych przez KE jest możliwość wykluczenia firmy spoza UE lub należącej do podmiotów spoza UE z rynku telekomunikacyjnego i informatycznego (ICT).
Jak podano, propozycja zakłada, że operatorzy komórkowi w tzw. okresie przejściowym będą mieli nie więcej niż 36 miesięcy na usunięcie kluczowych komponentów ICT zakupionych od podmiotów uznanych za dostawców wysokiego ryzyka.
Dla porównania, nowelizacja ustawy o KSC przewiduje na to 4 lata, a do całkowitego usunięcia sprzętu dostawcy wysokiego ryzyka przez wszystkie zobowiązane podmioty miałoby dojść w ciągu 7 lat od decyzji w tej kwestii.
KE podobne okresy przejściowe ma ustalić także dla sieci stacjonarnych i łączności satelitarnej w formie rozporządzeń.
Komisja zastrzega sobie także możliwość kolejnych zmian i wyznaczania okresów przejściowych dla nowych generacji sieci komórkowych.
Opisując koszty proponowanych zmian KE podała, że według jej wyliczeń, operatorzy komórkowi, którzy będą objęci obowiązkiem wycofania sprzętu w ciągu 5 lat, poniosą koszt od 3,4 do 4,3 mld euro. Uważa natomiast, że inwestycje dostawców zaufanych mogą urosnąć nawet o 2 mld euro rocznie.
„Jednocześnie oczekuje się, że usprawnione i ograniczone obowiązki w zakresie zgodności przyniosą przedsiębiorstwom oszczędności do 15,3 mld euro w ciągu pięciu lat” – wyliczyła KE.
„Ponadto poprawa ogólnej pozycji Unii w zakresie cyberbezpieczeństwa i suwerenności technologicznej oraz stymulowanie innowacji i konkurencyjności przyniosłyby znaczne korzyści dla ogółu społeczeństwa, organów publicznych i przedsiębiorstw. Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie w dużej mierze zrekompensuje to początkowe wydatki” – dodano.
Komisja oszacowała także koszty, które ponieść ma unijna organizacja ds. cyberbezpieczeństwa – ENISA oraz poszczególne kraje.
„Przejście na proponowany preferowany wariant ram regulacyjnych pociągnie za sobą koszty, zarówno dla ENISA związane z realizacją nowych zadań (szacowane na kwotę do 161,3 mln euro w ciągu pięciu lat), jak i dla organów publicznych w całej Unii związane z nadzorem (szacowane na kwotę do 80 mln euro w ciągu pięciu lat, z uwzględnieniem stosownych oszczędności kosztów)” – czytamy.
Nowelizacja przepisów dotyczyć ma w sumie 18 kluczowych sektorów, wśród których znaleźć mają się systemy wykrywania, pojazdy autonomiczne, elektrownie i magazyny energii, wodociągi, drony i systemy antydronowe, usługi medyczne, produkcja półprzewodników, przemysł kosmiczny.
KE chce wprowadzić nową definicję przedsiębiorstw małych i średnich, co ma sprawić, że mniejsza liczba firm podlegać będzie proponowanym zmianom.
Jak zauważa agencja Reutersa, ograniczenia dotyczące dostawców z krajów uznanych za stwarzające zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa wejdą w życie dopiero po przeprowadzeniu formalnej oceny ryzyka przez Komisję lub co najmniej trzy kraje UE.
Reuters przywołuje też komentarze chińskiego koncernu Huawei oraz organizacji sektora telekomunikacyjnego Connect Europe, którym nie podobają się przyjęte propozycje. Według Connect Europe koszty mają być większe niż te wskazane przez KE i iść w wiele miliardów euro. Organizacja wezwała KE do zmiany treści propozycji w trakcie dalszych prac.
Krytycznie wobec nowych propozycji KE wypowiedziała się także organizacja samych operatorów komórkowych i sektora mobilnego – GSMA.
„Oprócz braku proporcjonalności proponowanych środków, nierealistyczne harmonogramy grożą znacznymi zakłóceniami w świadczeniu usług dla użytkowników, a także wysokimi dodatkowymi kosztami” – czytamy w komunikacie organizacji, do której należą także dostawcy sprzętu.
Aby propozycje KE weszły w życie, muszą zostać wynegocjowane z krajami członkowskimi i zatwierdzone przez Parlament Europejski.
