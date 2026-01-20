Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w przepisach o cyberbezpieczeństwie przyjęła Komisja Europejska?

Komisja Europejska przyjęła we wtorek zmiany do obowiązujących przepisów o cyberbezpieczeństwie – tzw. Ustawę o Cyberbezpieczeństwie 2. Unijny organ proponuje zaostrzenie podejścia do dostawców sprzętu telekomunikacyjnego. Uważa, że zyski z tego tytułu będą wyższe niż koszty.

Do 3 lat na usunięcie kluczowych komponentów sieci komórkowych

W polskim Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażającą do polskiego prawa unijne przepisy. Jednym z zarzutów przeciwników nowelizacji jest wybieganie przepisów poza ramy obowiązujące w UE. Tymczasem Komisja Europejska, której szefuje Ursula von der Leyen, opublikowała we wtorek pakiet zmian do obowiązującego unijnego prawa.

– Dzięki nowemu pakietowi cyberbezpieczeństwa będziemy dysponować środkami, które pozwolą nam nie tylko lepiej chronić nasze krytyczne łańcuchy dostaw (technologii informacyjno-komunikacyjnych), ale także pozwolą nam zdecydowanie zwalczać cyberataki – skomentowała w komunikacie Henna Virkkunen, szefowa unijnego resortu technologii.