Konflikt między NBP a koalicją rządzącą stłumiony

Z drugiej strony, rzeczywiście nietrudno zauważyć, że konflikt między partiami rządzącymi a Narodowym Bankiem Polskim ulega stopniowej deeskalacji, a polityczne napięcie wokół wniosku o postawieniu Glapińskiego przed Trybunałem Stanu wyraźnie osłabło. Retoryka premiera Tuska sprzed wyborów w 2023 r. wyraźnie się stępiła. Już w grudniu 2023 r. mówił, że „nie zrobimy niczego, co by naruszyło stabilność, czy podważyło reputację państwa polskiego w Europie, za granicą”. Ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił zaś, że „trzeba zważyć koszty i zyski takiego ruchu” [postawienia Glapińskiego przez TS – red.]. Prezes Glapiński też nie powtarza już tez z 2022 r., jakoby misją Tuska było „włączenie Polski do niemieckiego imperium europejskiego” (jak głosiła okładka tygodnika „Sieci”).

Rada Polityki Pieniężnej „dowiozła” w 2025 r. wyczekiwane przez ekipę rządzącą obniżki stóp procentowych (o 175 punktów bazowych), na ten rok zapowiada jeszcze kolejne, acz już raczej niewielkie (kwestia około 50 pb) cięcia. Prezes Glapiński w ostatnich miesiącach regularnie wylicza oszczędności dla budżetu z tytułu obniżek z 2025 r.: według wyliczeń NBP, dotychczasowe cięcia redukują koszty obsługi zadłużenia o około 25 mld zł w ciągu pierwszych dwóch lat. Obie strony warszawskiej ulicy Świętokrzyskiej – czyli NBP i Ministerstwo Finansów – zapewniają też o dobrej współpracy.

Osiem zarzutów wobec Adama Glapińskiego

Zarzuty zawarte we wstępnym wniosku o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu dotyczą m.in. pośredniego finansowania deficytu budżetowego w „covidowych” latach 2020-2021, podejmowania interwencji walutowych bez upoważnienia Zarządu NBP, utrudniania pracy części członków RPP i Zarządu NBP, wprowadzenia ministra finansów w błąd w kwestii prognozowanego wyniku NBP za 2023 r., czy braku apolityczności i działania niedające się pogodzić z godnością urzędu.

Narodowy Bank Polski dysponuje pozytywnym dla siebie orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym polskie przepisy w zakresie pociągnięcia prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu są niezgodne z Konstytucją. Bank centralny nieraz powoływał się też na raporty Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego, z których wynika, że polska ustawa o Trybunale Stanu nie jest zgodna ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi niezależności banku centralnego. Glapiński odmawiał stawieniu się przed komisją.

Jednocześnie rzeczywiście sytuacja fiskalna Polski jest trudna: w 2025 r. deficyt finansów publicznych sięgnął zapewne blisko 7 proc. PKB. Zgodnie z prognozami rządu i agencji międzynarodowych, w 2026 r. może tylko lekko spaść, w okolice 6,5 proc. Kolejne lata to możliwe tylko niewielkie spowolnienie tempa narastania długu. Polskim obligacjom sprzyja szybki wzrost gospodarczy Polski i dobra renoma, zaufanie rynków do naszego długu. Batalie prawne mogłyby temu zaszkodzić.