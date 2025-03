Rosną zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe areszty. Ile płaci państwo za pomyłkę?

Co to oznacza? – Kluczowe jest sformułowanie „niewątpliwie”, które jest nieostre. Znaczy to mniej więcej tyle, że nawet ktoś postronny niebędący prawnikiem nie powinien mieć wątpliwości, że dana osoba nie powinna trafić do aresztu albo zostać zatrzymana. Uważam, że przesłanka niewątpliwej niesłuszności powinna zostać wyeliminowana – twierdzi Bzdyń.

Co istotne, przyznawane zadośćuczynienie jest kwotą uznaniową i jego ustalenie nie jest sprawą łatwą. – Nie istnieje żadna tabela z przelicznikami, nie ma żadnych widełek i taryf, a każda sprawa jest traktowana indywidualnie. Sąd ocenia krzywdę i stara się dopasować do tego odpowiednią kwotę. W praktyce jednak sądy, zasądzając konkretną sumę, kierują się dotychczasowym orzecznictwem, przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i stopą życiową społeczeństwa, cokolwiek to dla nich znaczy, gdyż same tego w uzasadnieniach nie wyjaśniają. A podstawowym czynnikiem powinna być indywidualizacja krzywdy, którą każdy z nas odczuwa inaczej – wskazuje mec. Bzdyń.

Zwraca też uwagę, że o rekompensatach w takich sprawach decydują sądy karne, które jej zdaniem nie są do tego właściwie przygotowane. Radczyni prawna proponuje, żeby uprawnienie to przekazać sądom cywilnym albo utworzyć w sądach karnych sekcje, które będą wyspecjalizowane i wyszkolone w rozstrzyganiu tego typu spraw.

Opinia dr Michał Zacharski, adwokat Chcę wierzyć, że wzrost wysokości zadośćuczynień zasądzanych za niesłuszne aresztowanie lub zatrzymanie jest rzeczywisty i zaobserwowano go, badając przypadki podobne pod względem czasu faktycznego pozbawienia wolności. Byłby to dobry znak. Niestety mamy za mało danych, by to stwierdzić. Opierając się na doświadczeniu, uważam, że zasądzane kwoty są zbyt niskie. Za często dochodzi też do odmowy ich przyznania. Spowodowane jest to w dużej mierze wymogiem stwierdzenia „niewątpliwie niesłusznego” tymczasowego aresztowania lub zatrzymania (art. 552 § 4 k.p.k.). Przysłówek „niewątpliwie” sprawia duże problemy interpretacyjne, co prowadzi do problemów z dowodzeniem przesłanki niesłuszności, dlatego uważam, że należy usunąć ten przysłówek z przepisu. Nierzadko osoba, która spędziła w areszcie długi czas i została uniewinniona, nie dostaje ani złotówki rekompensaty, pomimo że sąd uznaje bezzasadność stosowania tymczasowego aresztowania. Warto rozważyć też wprowadzenie minimalnych progów zadośćuczynienia za dzień spędzony w areszcie niesłusznie.

Urzędnicy i funkcjonariusze nie odpowiadają za błędy. Dziesiątki milionów złotych na zadośćuczynienia

Zdaniem mec. Bzdyń wadą systemu jest też niewielka skala dochodzenia odpowiedzialności od urzędników czy funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio przyczynili się do niesłusznego tymczasowego aresztowania albo zatrzymania. Taką możliwość roszczenia regresowego daje Skarbowi Państwa kodeks postępowania karnego.