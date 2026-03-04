7 min. 54 sek.

Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach

Visa rozwija narzędzia analityczne, które – w oparciu o rzeczywiste dane transakcyjne – pomagają bankom, miastom i firmom lepiej rozumieć klientów, planować inwestycje i budować strategie zrównoważonego rozwoju. O tym, jak przewidywać przyszłe zachowania konsumentów i dlaczego ESG to dziś także twardy biznes, mówi Karolina Derwisz, director Sustainability Solutions w Europie w Visa.

