Sieć poinformowała o zmianie w czwartek 17 września w specjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

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Biedronka: Vouchery kaucyjne będą ważne 120 dni

Dzięki wydłużeniu ważności voucherów kaucyjnych klienci Biedronki zyskają aż cztery miesiące na ich wykorzystanie. „Wydłużony termin da klientom więcej czasu i swobody na wykorzystanie środków z kaucji w dogodnym dla nich momencie bez presji związanej ze zbliżającym się terminem ważności bonu” – podkreślono w komunikacie sieci.

Jednocześnie dodano, że decyzja o wydłużeniu ważności voucherów to element dalszego dopracowywania zasad funkcjonowania systemu kaucyjnego w Biedronce.

- Po przeanalizowaniu dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących w ramach systemu kaucyjnego zdecydowaliśmy się wydłużyć okres ważności voucherów. Chcemy, aby klienci mieli nie tylko łatwy dostęp do zwrotu opakowań, ale również odpowiednio dużo czasu na wykorzystanie środków pochodzących z kaucji. Można powiedzieć, że z okresu dynamicznych zmian związanych z wdrażaniem systemu kaucyjnego przechodzimy obecnie w fazę jego stabilizacji. Koncentrujemy się przede wszystkim na sprawnym funkcjonowaniu istniejących rozwiązań, a jednocześnie szukamy kolejnych usprawnień, które pozwolą klientom jeszcze wygodniej korzystać z systemu zwrotu opakowań w naszej sieci – przyznała cytowana w komunikacie Dagmara Łakoma, Starsza Menedżerka ds. Ochrony Środowiska.

System kaucyjny w Biedronce. Tu padł rekord

Jak wynika z danych Biedronki, każdego dnia w jej punktach zwrotu oddawanych jest niemal 10 mln opakowań. Łącznie do połowy września klienci sieci zwrócili ponad 1,5 mld opakowań objętych systemem kaucyjnym. Przeciętna wartość vouchera kaucyjnego wynosi 12 zł, a średnio na jeden taki voucher przypadają aktualnie 24 opakowania.

Rekordzista zwrócił jednorazowo 1503 opakowania, za które otrzymał voucher o wartości 751,50 zł. Sytuacja ta, jak podaje sieć, miała miejsce na początku lipca w sklepie Biedronka w Warlubiu w województwie kujawsko-pomorskim.

Nie tylko Biedronka wydłuża ważność bonów kaucyjnych

Biedronka nie jest jedyną siecią, która zdecydowała o wydłużeniu ważności bonów kaucyjnych. Już wcześniej, jak przypomina Portal Spożywczy, na taki ruch zdecydowały się sieci Netto i Lidl.

W przypadku Netto od 1 września bony ważne są już nie 30, a 90 dni. Z kolei Lidl zapowiedział, że od 1 października wydłuży ważność bonów z 30 do 100 dni.

Ministerstwo zapowiedziało zmiany dotyczące ważności bonów kaucyjnych

Obecnie ważność bonów za zwrot opakowań kaucyjnych wynosi minimum 30 dni. Nie jest ona jednak ujednolicona przez przepisy, a ustalana indywidualnie przez sklepy i operatorów systemu kaucyjnego.

W sierpniu Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało pracę nad zmianami w tej kwestii, aby wydłużyć i ujednolicić okres ważności bonów kaucyjnych. Aktualnie resort prowadzi w tej sprawie analizy, które zgodnie z zapowiedziami mają zakończyć się jeszcze we wrześniu.

Ile będzie wynosił nowy termin ważności bonów za zwrot opakowań kaucyjnych?

- Trzy miesiące to jest takie wydaje się minimum, a nikomu nic by się nie stało jakby było nawet sześć miesięcy – przyznała jeszcze w sierpniu szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska w rozmowie z RMF FM.