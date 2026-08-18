– Faktycznie dzisiaj będę rozmawiała w Warszawie ze stroną amerykańską na ten temat – powiedziała wiceminister obrony w radiu TOK FM. – Jesteśmy już daleko po rozmowach rozpoznawczych, ten proces trwa od kilku tygodni – przypomniała.

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Sobkowiak-Czarnecka dodała, iż „nie jest żadną tajemnicą”, iż w sprawie możliwej produkcji rakiet do wyrzutni Patriot Polska „przede wszystkim” rywalizuje ze stroną niemiecką.

Kiedy zapadnie ostateczna decyzja? „Kładziemy wszystkie opcje na stole”

Dopytywana podała, że temat możliwej fabryki pocisków do Patriotów w Ukrainie „całkowicie już upadł”. – Faktycznie prezydent USA Donald Trump na szczycie (NATO) w Ankarze mówił o tym, że będzie chciał dać licencję na produkcję pocisków do Patriotów w Ukrainie. Ja potem proponowałam żeby ta produkcja była w Polsce, bo to jest jednak teren bezpieczny (…). Prezydent Trump zmienił zdanie. Już wprost mówi o tym, że o produkcji pocisków do Patriotów w Ukrainie nie ma mowy – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Pytana, kiedy spodziewa się decyzji USA oraz jej realizacji odparła, że sama decyzja może być kwestią „miesiąca, dwóch”. Odnosząc się do realizacji powiedziała, że czas oczekiwania zależy m.in. od tego, czy ewentualna fabryka miałaby powstawać „od zera”, czy też dostosowane zostałyby już funkcjonujące zakłady.

– My wszystkie te opcje dzisiaj kładziemy na stole. Ja myślę, że sama decyzja to jest kwestia miesiąca, dwóch. To jest coś, co się rozstrzygnie w tym roku, bo problem jest narastający – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Światowy deficyt rakiet. Polska z szansą na powtórzenie sukcesu Japonii

Dodała, że z jednej strony chodzi o możliwość produkowania pocisków na terenie UE, a z drugiej strony Amerykanie „wprost mówią o tym, że dzisiaj ich przemysł zbrojeniowy” w związku m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie „nie jest w stanie nastarczyć na sam popyt amerykański”. Obecnie – zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka – „większość świata, w sprawie pocisków do Patriotów, wisi, mówiąc kolokwialnie, na produkcji amerykańskiej”.

Wiceszefowa MON dodała, że jedynym krajem na świecie, który uzyskał dotychczas licencję na produkcję pocisków do systemu Patriot jest Japonia.

Pod koniec lipca Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała podczas wizyty w USA produkcję rakiet do systemów Patriot we współpracy z USA i Ukrainą. Argumentując propozycję mówiła, że „chodzi o to, by ta produkcja odbywała się w miejscu bezpiecznym”.

Według niej przedstawiciele amerykańskiego przemysłu „z ulgą usłyszeli” o polskiej propozycji dot. lokalizacji produkcji rakiet do systemów Patriot w Polsce w ramach współpracy z USA i Ukrainą.

Wiceszefowa MON przypomniała ponadto we wtorek, że na szczycie NATO w lipcu w Ankarze Polska podpisała porozumienie z USA, Holandią, Niemcami i Szwecją dotyczące serwisowania w Europie pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot – o czym wtedy informował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.