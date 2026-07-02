Wakacje to dobry moment na zasilenie uczniowskiego bądź studenckiego portfela. Rodzice powinni jednak pilnować zarobków swoich pociech, bo jeśli będą za duże, stracą podatkowe preferencje. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów limit rocznych dochodów w 2026 r. wynosi 23 741,88 zł.

Reklama Reklama

– Wystarczy, że syn lub córka przekroczą go o złotówkę, a rodzic może stracić ulgę na dzieci, prawo do wspólnego rocznego rozliczenia bądź zwolnienie 4+ – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy w fillup.

Czytaj więcej Podatki Ulga w PIT także dla rodziców studenta i maturzysty Z odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym może też skorzystać rodzic pełnoletniego dziecka. Pod warunkiem, że się uczy. Jak liczyć ulgę, jeśli syn...

Ulga na dzieci

Ulga na dzieci polega na pomniejszeniu podatku. Na pierwsze i drugie dziecko można odliczyć po 1112,04 zł rocznie. Na trzecie 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2,7 tys. zł.

Preferencja jest dla rodzica wychowującego dzieci:

• małoletnie, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,

• pełnoletnie, otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ich dochody nie mają znaczenia,

• pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia), które się uczą (w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe) i nie przekraczają rocznego limitu dochodów (czyli w 2026 r. 23 741,88 zł).

Zwolnienie 4+ i wspólne rozliczenie

Drugi przywilej – zwolnienie z podatku dla rodziców mających przynajmniej czwórkę dzieci. Nie zapłacą oni PIT od przychodów z etatu, zleceń, działalności gospodarczej oraz zasiłku macierzyńskiego (do 85 528 zł rocznie). Zwolnienie przysługuje (podobnie jak przy opisanej wyżej uldze) także rodzicom, którzy mają pełnoletnie, uczące się jeszcze dzieci. Pod warunkiem, że nie przekraczają limitu dochodów. – Wystarczy, że jedno dziecko zarobi za dużo i zwolnienie przepada – podkreśla Monika Piątkowska.

Kolejna podatkowa preferencja – wspólne roczne rozliczenie. Może z niego skorzystać rodzic, który sam wychowuje dziecko. Także wtedy, gdy jest pełnoletnie, uczy się i nie przekracza limitu dochodów.

Jak liczyć limit dochodów dziecka

Przepisy określające warunki wymienionych preferencji odwołują się do kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu danego roku. Limit dochodów to dwunastokrotność tej kwoty. Zasady liczenia tych dochodów wcale nie są proste. Trzeba uwzględnić nie tylko rozliczane według skali (oprócz renty rodzinnej), ale także np. ze sprzedaży papierów wartościowych.

– Są też inne komplikacje, np. przy umowie o dzieło dziecka bierzemy pod uwagę dochód, a przy zleceniu, do którego zastosowano zwolnienie dla młodych, przychód – mówi Monika Piątkowska. Przypomina, że młody podatnik (który nie ukończył 26 lat) jest zwolniony z PIT, jeśli jego przychody z pracy, zlecenia, praktyk absolwenckich, stażu uczniowskiego oraz zasiłku macierzyńskiego nie przekraczają rocznie 85 528 zł – Te przychody są jednak uwzględniane przy obliczaniu limitu na potrzeby preferencji dla rodziców – podkreśla ekspertka.

Potwierdzają to wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Przykładowo w sprawie pełnoletniego dziecka, które studiuje i zarabia na podstawie umowy o pracę. Jego przychody w całości korzystają ze zwolnienia z PIT. Są jednak wyższe niż limit wyliczany na potrzeby preferencji dla rodzica. Czy na takie dziecko przysługuje ulga prorodzinna, czyli odpis od podatku? „Nie. Zwolnione z opodatkowania przychody wliczamy bowiem do limitu dochodu dziecka” – odpowiada Ministerstwo Finansów.