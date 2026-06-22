WIG20 finiszował 0,53 proc. pod kreską, choć bardzo obiecujący początek handlu dawał nadzieję na coś więcej. Podaż bardzo szybko dała o sobie znać i poranne zwyżki ustąpiły miejsca spadkom. Decyzji inwestorom w Warszawie nie ułatwiało niezdecydowanie handlujących na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie panowały mocno mieszane nastroje. Podczas gdy część indeksów kontynuowała zeszłotygodniowe wzrosty, na pozostałych dała o sobie znać korekta. Uwagę rynków przykuwały rozpoczęte w ostatni weekend negocjacje pokojowe Stanów Zjednoczonych z Iranem i działania zmierzające do pełnego odblokowania cieśniny Ormuz. W weekend przez moment było nawet ryzyko eskalacji konfliktu, ale już nowy tydzień przyniósł zmniejszenie napięć geopolitycznych, jednak nie na tyle, by zachęcić do zakupów akcji. Mimo to na giełdach przeważał sceptycyzm. Nawet kontynuujące spadek ceny ropy nie były w stanie przekonać inwestorów do zakupów.

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Drożejące akcje CD Projektu i Orlenu nie dały rady przecenionym bankom i Allegro

Na krajowym parkiecie w segmencie największych spółek przeważały spadki. Wśród drożejących firm pozytywnie wyróżniał się CD Projekt, wypracowując efektowną ok. 3-proc. zwyżkę. Łaskawym okiem inwestorzy spoglądali na papiery Orlenu, które już kolejną sesję z rzędu korygowały zeszłotygodniowe spadki. Chętnych nie brakowało także na akcje Pepco i KGHM, które wróciły do łask po przecenie.

W zupełnie odmiennych nastrojach byli posiadacze przecenionych akcji banków, które w komplecie finiszowały pod kreską. Na celowniku sprzedających znalazły się także papiery Grupy Kęty i Allegro, gdzie inwestorzy przystąpili do realizacji zysków z bardzo udanych poprzednich sesji.

Na szerokim rynku przeważała podaż. Wśród najbardziej rozchwytywanych były akcje Cloud Technologies i Syn2bio, a na drugim biegunie Creotech Quantum i Odlewnie Polskie.