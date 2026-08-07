Pod koniec lipca Petr Pavel był akredytowany przez FIA na Grand Prix Węgier Formuły 1
W komunikacie poinformowano, że klub rozpatrzył jego wniosek w standardowym procesie rekrutacyjnym, w ramach którego oceniano dotychczasowe osiągnięcia kandydata.
– Prezydent spełnił wszystkie wymogi dotyczące rekrutacji na stanowisko fotoreportera freelancera i został przyjęty do organizacji – wyjaśnił Michal Dusík, przewodniczący czeskiego Klubu i wiceprezes AIPS.
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Akredytowany przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) prezydent Pavel od dawna zajmuje się fotografią, koncentrując się przede wszystkim na sportach motorowych. Ostatnio fotografował słynny 24-godzinny wyścig Le Mans, Grand Prix Czech MotoGP w Brnie oraz żużlową Grand Prix w Pradze. Pod koniec lipca był także akredytowany przez FIA na Grand Prix Węgier Formuły 1 na torze Hungaroring.
– Cieszymy się, że Petr Pavel wyraził zainteresowanie dołączeniem do organizacji, która od 1923 roku zrzesza profesjonalnych dziennikarzy sportowych, reporterów, fotoreporterów i innych pracowników mediów. Nie jako prezydent, ale jako fotograf, który koncentruje się przede wszystkim na sportach motorowych – powiedział prezes Dusík.
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