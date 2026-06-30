Do eksplozji doszło na ulicy Reverend-Pere-Louis-Folla w dzielnicy La Rousse – Saint-Roman, w północno-wschodniej części Monako. W jej wyniku oprócz mężczyzny ucierpiała też kobieta (władze Monako oraz miejscowa policja informują, że oboje byli w sile wieku), a także, prawdopodobnie związany z nimi, 13-letni chłopiec. Według lekarzy kobieta i mężczyzna są w stanie krytycznym. Nastolatek miał odnieść znacznie lżejsze obrażenia. Na razie jednak brak bliższych informacji na ten temat.

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Pierwszy raz w historii Monako doszło tam do ataku terrorystycznego

Stojący na czele lokalnego rządu minister stanu Monako Christophe Mirmand, cytowany przez telewizję BFMTV, przekazał, że oprócz trojga rannych, do szpitala trafiły jeszcze cztery inne osoby. – Nie zostały ranne, ale są wstrząśnięte eksplozją – poinformował.

– To prawdopodobnie atak terrorystyczny – cytuje szefa monakijskiego rządu AFP. Mirmand dodał, że według jego wiedzy „to pierwszy raz w historii, kiedy w Księstwie doszło do takiego czynu”.

„Atak, do którego doszło wieczorem, to tragedia dla Monako” – napisał na platformie X Eric Ciotti, burmistrz pobliskiej Nicei, po drugiej stronie granicy z Francją.

Ukraiński oligarcha, który został ranny w zamachu, był objęty sankcjami przez Kijów za robienie interesów na okupowanym Krymie

Powołując się na źródła zbliżone do sprawy, BFMTV przekazała, że wszystkie osoby, które ucierpiały w zamachu, to obywatele Ukrainy. Jermołajew to ukraiński oligarcha, działający m.in. w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 r. ukraińskie władze objęły go sankcjami w reakcji na to, że kontynuował działalność handlową na okupowanym przez Rosję Krymie.

Reuters cytuje komunikat resortu spraw wewnętrznych Francji, który przekazał, że francuska policja wspólnie z monakijską poszukuje osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym. Według francuskiego dziennika „Le Figaro” nagrania z monitoringu pokazują mężczyznę, który zostawia pakunek przy wejściu do budynku mieszkalnego na krótko przed eksplozją.

Monako jest popularnym miejscem zamieszkania zamożnych i bardzo zamożnych obywateli państw trzecich, w tym Rosji i Ukrainy. System podatkowy położonego na Lazurowym Wybrzeżu Księstwa jest jednym z najbardziej atrakcyjnych na świecie. Zarówno mieszkańcy, jak i rezydenci nie są obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).