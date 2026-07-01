Jednodniowa akcja została przeprowadzona w ubiegłym tygodniu. Jej celem było zatrzymanie osób poszukiwanych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Reklama Reklama

Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze skontrolowali ponad 550 mieszkań i domów oraz ponad 130 miejsc, w których przebywają lub grupują się cudzoziemcy, w tym hosteli. Łącznie sprawdzono blisko 700 lokalizacji.

W działania zaangażowano policjantów pionów kryminalnych i prewencyjnych, funkcjonariuszy komend rejonowych i powiatowych, komisariatów specjalistycznych oraz wydziałów Komendy Stołecznej Policji.

Kto trafił w ręce policji? Wśród zatrzymanych skazani i podejrzani

Wśród 80 zatrzymanych znaleźli się zarówno podejrzani i oskarżeni o popełnienie przestępstw, jak i osoby skazane na kary pozbawienia wolności.

Jak przekazała policja, zatrzymani zostali doprowadzeni do aresztów śledczych lub zakładów karnych, gdzie odbędą orzeczone wobec nich kary. Podczas akcji funkcjonariusze wykonali również osiem zarządzeń sądu lub prokuratora dotyczących ustalenia miejsca pobytu dla celów prawnych.

Czytaj więcej Przestępczość Wielka obława w Polsce. Tysiące zatrzymanych, ruszyły deportacje Prawie 2 tysiące poszukiwanych osób oraz 140 nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców zatrzymali we wspólnej akcji funkcjonariusze policji...

Wśród zatrzymanych byli cudzoziemcy. Policja podała szczegóły

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że wśród zatrzymanych znaleźli się również cudzoziemcy. Było to dwóch obywateli Turcji poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia oraz sześciu obywateli Ukrainy. Dwóch z nich było poszukiwanych listami gończymi, natomiast wobec czterech wydano nakazy doprowadzenia. W trakcie działań policjanci odnaleźli także jedną osobę zaginioną.

Policja przypomniała również o wcześniejszych działaniach prowadzonych w drugim tygodniu czerwca w ramach ogólnopolskiej akcji poszukiwawczej. Wówczas funkcjonariusze garnizonu stołecznego zatrzymali 191 osób poszukiwanych.

Jednym z najbardziej charakterystycznych przypadków był 26-latek zatrzymany przez policjantów z Piaseczna. Mężczyzna został ujęty w Krakowie, mimo że wydano wobec niego aż 10 podstaw poszukiwawczych, w tym jeden list gończy.