Dla większości pacjentów rozpoznanie chłoniaka z komórek płaszcza jest zaskoczeniem. Choroba często rozwija się skrycie, a pierwsze sygnały bywają nieoczywiste. Powiększony węzeł chłonny, nocne poty, spadek masy ciała czy przewlekłe zmęczenie mogą długo nie kojarzyć się ani pacjentowi, ani nawet lekarzowi z rzadkim nowotworem układu krwiotwórczego. Kiedy jednak pojawia się diagnoza, życie wielu chorych zmienia się w jednej chwili.

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Chłoniak z komórek płaszcza (MCL) to rzadki i agresywny podtyp chłoniaka. W Polsce każdego roku diagnozuje się około 250 przypadków. Choroba dotyka przede wszystkim osoby starsze, najczęściej między 60. a 70. rokiem życia i charakteryzuje się nawrotowym przebiegiem. Średnia długość życia od momentu rozpoznania wynosi obecnie około 3–5 lat.

Dla wielu pacjentów dodatkowo obciążające bywa już samo to, że wcześniej nigdy nie słyszeli o tej chorobie.

„Nie wiedziałem, czym jest ta choroba”

Tomasz Kossakowski miał 66 lat, kiedy został zdiagnozowany. Pierwszym wyraźnym objawem były u niego nocne poty. Wcześniej przez lata miał niewielki guzek w okolicy szyi i końca klatki piersiowej. Nie powiększał się, nie bolał, więc nie budził większego niepokoju. – Chodziłem z tym 20-30 lat, ale nic się z tym nie działo, więc się nie przejmowałem. Dziś myślę, że to już mogło być związane z chłoniakiem – mówi.

Kiedy choroba zaczęła dawać wyraźniejsze sygnały, schudł około 20 kilogramów w krótkim czasie. Diagnoza przyszła szybko, ale sama nazwa „chłoniak z komórek płaszcza” była dla niego zupełnie obca. – W ogóle nie wiedziałem, czym jest ta choroba. Lekarz postawił diagnozę i skierował mnie na nowatorskie leczenie (w ramach programu charytatywnego – red.). Potem wszystko bardzo dobrze się potoczyło – opowiada.

Podobne doświadczenia ma 59-letnia Agata Kłosowska. U niej pierwszymi sygnałami były pojawiające się guzy na szyi i za uszami. Początkowo nie przypisywała im większego znaczenia. – Całe życie pracowałam na powietrzu, więc myślałam, że pewnie mnie przewiało. Ale kiedy pojawił się guz z przodu szyi, pomyślałam: coś jest nie tak, trzeba iść do lekarza – wspomina. Dopiero po operacji usunięcia węzła chłonnego i badaniu histopatologicznym usłyszała, że ma rzadki nowotwór. – Rak to dla pacjenta wielkie słowo. Pierwsze, co się dzieje po wyjściu z gabinetu, to człowiekowi łzy lecą – mówi.

Leczenie, które pozwala normalnie żyć

MCL jest chorobą rzadką, dlatego pacjenci zwykle po raz pierwszy spotykają się z jej nazwą dopiero w gabinecie lekarskim. Często nie znają jej także bliscy. To sprawia, że pierwszym etapem po diagnozie jest nie tylko walka z chorobą, ale też próba zrozumienia, z czym chory właściwie się mierzy.

Pacjenci podkreślają, że dużą rolę odgrywa sposób, w jaki zostają poprowadzeni przez lekarzy. – Ja dobrze wspominam opiekę. Lekarz wszystko mi wyjaśnił, powiedział, jakie są możliwości i zaproponował udział w badaniu klinicznym – mówi pani Agata.

Dla wielu chorych udział w badaniu klinicznym lub programie charytatywnym to jedyna szansa na dostęp do nowoczesnej terapii, która nie jest jeszcze refundowana. Większość pacjentów z MCL ze względu na wiek i choroby współistniejące nie kwalifikuje się do autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych, które z reguły zapewnia dłuższe odpowiedzi na leczenie. U osób starszych najczęściej stosuje się immunochemioterapię. Problem polega na tym, że nawrót choroby po takim leczeniu jest częsty. Dlatego ogromne znaczenie mają nowe terapie, które mogą wydłużać czas życia bez progresji choroby i jednocześnie pozwalać pacjentom zachować dobrą jakość życia.

– Ostatnio zrobiłem sobie spacer 20 kilometrów, gram w tenisa. Jestem aktywny – mówi pan Tomasz Jak dodaje, w jego przypadku nowoczesne leczenie było szczególnie ważne, bo klasyczna chemioterapia mogłaby być dla niego dużym obciążeniem. Cierpi on bowiem również na inne schorzenia. – Lekarz powiedział mi, że przy zwykłej chemii nie wytrzymałyby ani żyły, ani serce. To leczenie było idealnie skrojone pode mnie – podkreśla pacjent.

Również pani Agata przyznaje, że terapia pozwala jej normalnie funkcjonować. – Tabletka jest łatwa do połknięcia, pilnuję godzin, pilnuję zaleceń lekarza. Mam wielką wiarę, że ten lek mi pomoże – mówi. Jedynym skutkiem ubocznym, który u niej występuje, są siniaki.

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„Ta choroba mnie czegoś nauczyła”

Choć diagnoza zmienia życie pacjentów, to podkreślają, że choroba nie zabrała im radości życia. Wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach sprawiła, że jeszcze mocniej zaczęli doceniać codzienność.

Pani Agata mówi o swojej chorobie jak o niechcianym, ale obecnym towarzyszu. – Ja się zawsze śmieję, że ona to jest taki przyjaciel. Chyba nawet wierniejszy niż mąż. Bo wszędzie ze mną chodzi, nie zdradzi, można jej ufać – mówi. Nie ukrywa, że miała trudne chwile, ale szybko nauczyła się z nimi radzić. – Nawet jak miałam takie momenty, że w kącie popłakałam, to zaraz mówiłam do siebie: »Ej, zbieraj się! Co ty robisz?« Starałam się nie rozczulać nad sobą – przyznaje.

Największą motywacją dla pani Agaty są jej wnuczki i rodzina. – Mam dużą wolę życia. Moje wnusie mnie nakręcają. Mam wspaniałą rodzinę, córkę, męża – mówi.

Podobnie do choroby podchodzi 80-letni Józef Wawrzyniak, który diagnozę usłyszał po kilku latach od pojawienia się guzka w pachwinie. Początkowo lekarz podejrzewał przepuklinę, jednak po operacji okazało się, że był to powiększony węzeł chłonny zajęty przez chłoniaka. – Życie się zaczyna, życie się kończy i trzeba żyć, dopóki się da – podkreśla pan Józef. Dodaje, że to jego bliscy bardziej martwią się jego chorobą niż on sam. – Rodzina mówi: „Ty to jesteś tak chory, ciągle tylko po lekarzach chodzisz, a tak naprawdę jesteś zdrowszy od nas” – mówi pan Józef który również miał szczęście zakwalifikować się do nowoczesnego leczenia.

Marzenia są nadal ważne

Historie pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza pokazują, że za każdą diagnozą stoi człowiek, który nadal ma swoje plany i marzenia. Pan Tomasz chciałby jeszcze pojechać na ciekawą wycieczkę. Z kolei pani Agata marzy o podróży do Chin albo Wietnamu. Natomiast pan Józef chciałby po prostu nadal cieszyć się kolejnymi dniami.

Dla pacjentów możliwość skorzystania z nowoczesnego leczenia oznacza nie tylko dodatkowe miesiące czy lata życia. To także szansa na zachowanie aktywności, spotkania z rodziną, realizowanie planów i zwyczajne przeżywanie kolejnych dni. Dlatego chorzy podkreślają, że skuteczne innowacyjne terapie nie powinny być dostępne wyłącznie dla osób, które miały szczęście trafić np. do badań klinicznych. Dla wielu pacjentów z rzadkimi, agresywnymi chorobami mogą być realną szansą na dłuższe, dobrej jakości życia.