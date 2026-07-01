Wykaz leków refundowanych aktualizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia co kwartał. Ostatnie obwieszczenie opublikowano 17 czerwca, a nowa lista leków refundowanych zaczęła obowiązywać w środę.

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Od 1 lipca nowa lista refundacyjna. Zmiany dla pacjentów onkologicznych

W terapiach onkologicznych refundacja objęła, m.in.:

  • Opdivo + Yervoy - dla pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego (z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną MSI-H lub zaburzeniami dMMR),
  • Imfinzi + Imjudo - dla pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (rak wątroby),
  • Opdivo - dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca,
  • Imfinzi - dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca,
  • Imfinzi (durwalumab) - dla pacjentów z ograniczoną postacią drobnokomórkowego raka płuca (leczenie konsolidujące po chemioradioterapii),
  • Krazati - dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (z obecną mutacją G12C w genie KRAS),
  • Loqtorzi (toripalimab) - dla pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem narządów głowy i szyi oraz z nowotworem złośliwym części nosowej gardła,
  • Blenrep (belantamab mafodotin) - dla pacjentów z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym (nowotwór krwi/szpiku kostnego),
  • Nubeqa (darolutamid) - dla pacjentów z przerzutowym, wrażliwym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (rak prostaty), Jemperli (dostarlimab) - dla pacjentek z pierwotnie zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium (rak trzonu macicy).

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Terapie nieonkologiczne. Lista refundacyjna

W terapiach nieonkologicznych refundacją objęto leki:

  • Tremfya (guselkumab) - dla pacjentów z ciężką lub umiarkowaną, czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna,
  • Spevigo (spesolimab) - dla pacjentów z uogólnioną łuszczycą krostkową (GPP) (leczenie i zapobieganie zaostrzeniom),
  • Tremfya (guselkumab) - dla pacjentów z ciężką lub umiarkowaną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG),
  • Lecigon (lewodopa + karbidopa + entakapon)- dla pacjentów z zaburzeniami motorycznymi w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona,
  • Crysvita (burosumabum) - dla dorosłych pacjentów z hipofosfatemią sprzężoną z chromosomem X (XLH),
  • Rystiggo (rozanolixizumabum) - dla pacjentów z ciężką, uogólnioną postacią miastenii,
  • Beyonttra (acoramidis) - dla pacjentów z kardiomiopatią w przebiegu amyloidozy transtyretynowej (ATTR-CM),
  • Kayfanda (odewiksybat) - dla pacjentów z zespołem Alagille’a (do leczenia trudnego w opanowaniu świądu w przebiegu cholestazy).

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Lista refundacyjna od 1 lipca. 177 nowych pozycji

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 177 produktów bądź nowych wskazań – podało MZ.

W refundacji aptecznej zabezpieczono kontynuację finansowania kluczowych leków, na które czekali pacjenci, w tym nowoczesnych leków wieloskładnikowych na nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca, takich jak Ramizek Plus i Ladinorm, oraz preparatu Hygroton.

Do wykazu dopisano również Flutixon Nasal – spray do nosa stosowany w leczeniu ciężkich objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, a także lek Bupropion Neuraxpharm dla osób z nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi.