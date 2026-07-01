Od 1 lipca obowiązuje nowa lista refundacyjna
Wykaz leków refundowanych aktualizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia co kwartał. Ostatnie obwieszczenie opublikowano 17 czerwca, a nowa lista leków refundowanych zaczęła obowiązywać w środę.
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W terapiach onkologicznych refundacja objęła, m.in.:
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W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 177 produktów bądź nowych wskazań – podało MZ.
W refundacji aptecznej zabezpieczono kontynuację finansowania kluczowych leków, na które czekali pacjenci, w tym nowoczesnych leków wieloskładnikowych na nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca, takich jak Ramizek Plus i Ladinorm, oraz preparatu Hygroton.
Do wykazu dopisano również Flutixon Nasal – spray do nosa stosowany w leczeniu ciężkich objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, a także lek Bupropion Neuraxpharm dla osób z nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi.
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