Od 1 lipca e-receptę, na której zapisano kilka leków, będzie można zrealizować w różnych aptekach. Do tej można było to zrobić tylko w tej samej placówce. Apteki mogą na bieżąco składać deklaracje przystąpienia do usługi w Centrum e‑Zdrowia, które odpowiada za realizację rozwiązania – podaje Prawo.pl.

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Leki będzie można wykupić w różnych aptekach. Zmiany mają ułatwić życie pacjentom

Jak wyjaśnia Centrum e-Zdrowia, które odpowiada za techniczną stronę rozwiązania, nowa funkcjonalność umożliwi pacjentom możliwość dalszej realizacji recepty w dowolnych aptekach, a nie tylko w tej, w której wykupili pierwszą partię leków. Obecnie pacjent, który dostaje e-receptę na więcej opakowań, wykupując kolejne opakowania jednego leku, musi wrócić do tej samej apteki.

Centrum e-Zdrowia podkreśla, że dodatkową korzyścią jest to, że pacjent nie będzie musiał kupować od razu leków z całej recepty, a zrealizuje ją stopniowo. Podobnie stanie się w sytuacji, jeśli apteka zostanie zamknięta np. z powodu remontu lub nie będzie miała możliwości zamówienia z danej hurtowni kolejnego opakowania leku.

Ważne zmiany w aptekach. Nowe zasady realizacji recept z opóźnieniem

Zmiany miały wejść w życie jeszcze w czerwcu, jednak o przesunięcie tego terminu zaapelowała do Ministerstwa Zdrowia Naczelna Rada Aptekarska. Samorząd podkreślił, że popiera ideę wprowadzenia tzw. e-recept dzielonych, w szczególności, gdy pełna realizacja recepty w jednej aptece nie jest możliwa. Wskazano jednak, że potrzeba więcej czasu, aby wdrożenie systemu przebiegło w sposób bezpieczny, sprawny i niepowodujący utrudnień zarówno dla pacjentów, jak i farmaceutów – czytamy w Prawo.pl.