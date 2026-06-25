Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Zgodnie z założeniami, szpitale mają częściej korzystać z tańszych odpowiedników leków

Zmiany mają obniżyć koszty leczenia i zwiększyć konkurencyjność na rynku, przy zachowaniu tej samej skuteczności leków dla pacjentów

Duże zmiany w refundacji leków. Leczenie w szpitalach ma być tańsze

Nowy projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej zawiera szereg zmian. Zakładają one m.in. stosowanie tańszych odpowiedników leków przez szpitale.

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– Chcemy wprowadzić zasadę, że od momentu generyzacji danego produktu, czyli pojawienia się konkurencyjności, każdy nowy pacjent wchodzący do danego programu lekowego będzie otrzymywał lek generyczny. Szpital będzie zobowiązany do zakupu leku generycznego dla takiego pacjenta. To oznacza, że świadczeniodawca będzie musiał w każdym przetargu przeprowadzić dwa zadania. Przestanie obowiązywać zasada, że wygrywa zawsze jeden dostawca – zapowiadał Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, cytowany przez portal Rynek Zdrowia.

Leki generyczne to tańsze odpowiedniki leków oryginalnych, które posiadają ten sam skład, dawkę i działanie. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, według ministerstwa planowane zmiany mają zachęcić do korzystania z tańszych odpowiedników leków, co „poprawi konkurencyjność na rynku, przyspieszając wejście na rynek produktów niosących taką samą wartość dla pacjentów przy niższych kosztach dla płatnika".

Minister zdrowia będzie mógł także wyznaczać grupy równoważnych leków w programach lekowych, określając dla każdej z nich skład technologii, zakres wskazań, linię leczenia oraz populację pacjentów. Projekt zakłada również szybsze uruchamianie nowych terapii i premiowanie produkcji leków w Polsce.

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