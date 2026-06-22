Stosowanie leków, które wspomagają leczenie otyłości, może prowadzić do szybkich zmian w wyglądzie, zachowaniu, a nawet w sposobie postrzegania samego siebie. Preparaty z grupy GLP-1 zmniejszają apetyt, pomagają kontrolować poziom cukru we krwi i mogą ograniczać uporczywe myśli o jedzeniu. W efekcie część osób rezygnuje z dawnych przyzwyczajeń oraz zmienia codzienne rytuały.

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Utrata wagi może zmienić sposób myślenia o związku

Jak informuje Medonet, skutki terapii mogą stać się odczuwalne także dla partnera. Jeśli wspólne gotowanie, zamawianie jedzenia lub wyjścia do restauracji były ważną częścią związku, nagła zmiana podejścia jednej osoby może osłabić dotychczasowe poczucie bliskości. Problem może się jeszcze bardziej pogłębić, gdy partnerzy zaczynają mieć inne cele, potrzeby i chcą w inny sposób spędzać czas.

Kolejną kwestią jest to, że redukcja masy ciała i poprawa stanu zdrowia często sprawiają, że osoby zyskują większą pewność siebie, co nierzadko zmienia dotychczasową ocenę relacji z partnerem.

Podobne zależności obserwowano u pacjentów po operacjach bariatrycznych. Badanie opisane w „JAMA Surgery” wskazywało, że osoby samotne, które miały za sobą dużą redukcję masy ciała, częściej wchodziły w nowe relacje, a osoby będące w związkach częściej decydowały się na separację lub rozwód. W jednej z analiz rozwód dotyczył 14,4 proc. pacjentów po operacji oraz 8,2 proc. osób z grupy kontrolnej.

Osoby, które przechodzą „ozempikową rewolucję”, mogą potrzebować wsparcia

Psycholodzy zaznaczają jednak, że stwierdzenie, iż sam lek prowadzi do rozwodu, jest nadmiernym uproszczeniem. Przyczyną kryzysu nie jest preparat, ale konsekwencje dużej zmiany życiowej. W związku z tym specjaliści zalecają, aby pacjenci rozpoczynający leczenie byli informowani o możliwych skutkach psychologicznych terapii odchudzającej.

Ponadto warto otwarcie rozmawiać z partnerem o zmianach oraz wspólnie tworzyć nowe rytuały, które zastąpią te związane z jedzeniem. Pomocne może być również wsparcie psychologa, terapeuty lub grup pacjentów.