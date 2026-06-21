Osoby, które niechętnie podchodzą do żywności na bazie owadów, mogą po jej spróbowaniu ocenić ją znacznie lepiej, niż się spodziewały, a także stać się bardziej otwarte na włączenie takich produktów do swojej diety w przyszłości – wynika z badania opublikowanego w „Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics”.

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Owady coraz częściej trafiają do europejskiej żywności

Unia Europejska uznała owady za nową kategorię żywności w 2018 r. Od tego czasu dopuściła do sprzedaży m.in. larwy mącznika młynarka, szarańczę wędrowną, świerszcze domowe i pleśniakowca lśniącego. Produkty te mogą być sprzedawane w postaci mrożonej, suszonej lub sproszkowanej.

Ale wiele osób nadal podchodzi do takiej żywności z dużą rezerwą. Sama myśl o jedzeniu owadów często budzi niechęć. Portugalscy naukowcy postanowili sprawdzić, czy te obawy i uprzedzenia utrzymują się także wtedy, gdy konsumenci rzeczywiście spróbują produktów zawierających białko owadów. Wyniki sugerują, że po degustacji nastawienie wielu osób staje się bardziej pozytywne, a niektórzy oceniają takie przekąski nawet lepiej niż tradycyjne produkty.

W badaniu uczestniczyło 38 osób między 18 a 55 rokiem życia, które nigdy wcześniej nie jadły produktów zawierających owady. Najpierw odpowiadały na pytania dotyczące swojej wiedzy i opinii na ten temat. Następnie spożywały dwa batony: zwykły zbożowy oraz zawierający białko owadów. Co ważne, tylko część uczestników wiedziała, że próbuje produktu z dodatkiem owadów. Pozostali byli przekonani, że otrzymali tradycyjną przekąskę. Podczas degustacji monitorowano aktywność mózgu i serca uczestników, sprawdzając w ten sposób, jak organizm reaguje na nowe doświadczenie. Autorzy spodziewali się, że uczestnicy będą słabo orientować się w temacie żywności z owadów, wyraźnie preferować baton zbożowy i silniej reagować na produkt zawierający białko owadów. Wyniki okazały się jednak inne.

Batony z owadami okazały się lepsze niż tradycyjne

Badani wykazywali większe zainteresowanie i zaangażowanie podczas spożywania batonów zawierających białko owadów. Zaobserwowano wówczas zwiększoną aktywność ich serca, co jest oznaką większej uwagi i pobudzenia. Co istotne, podobne reakcje występowały także wtedy, gdy uczestnicy nie wiedzieli, że jedzą produkt zawierający owady. Zdaniem ekspertów sugeruje to, że nie były one wyłącznie efektem nastawienia czy uprzedzeń. Po zakończeniu degustacji konsumenci wskazywali, który baton bardziej im smakował. Więcej osób wybrało produkt zawierający białko owadów.

W opinii autorów eksperyment wykazał, że bezpośrednie doświadczenie może odgrywać ważną rolę w przełamywaniu niechęci do nowych produktów spożywczych. Samo spróbowanie żywności zawierającej owady może sprawić, że konsumenci staną się na nią bardziej otwarci.

„To było dla nas duże zaskoczenie. Dotychczasowe badania wskazywały, że konsumenci mają tendencję do odrzucania nowej żywności. Nasze wyniki pokazały, że eksperymenty degustacyjne mogą być ważnym narzędziem w popularyzacji takich produktów” – skomentowała główna autorka badania Andreia C. B. Ferreira z Uniwersytetu Beira Interior.

Naukowcy podkreślili znaczenie edukacji. Ich zdaniem, promując żywność zawierającą owady, warto podkreślać nie tylko jej nowatorski charakter, ale także potencjalne korzyści dla zdrowia i środowiska. Zaznaczyli jednak, że badanie miało charakter wstępny i obejmowało niewielką grupę uczestników. Potrzebne są kolejne analizy prowadzone na większych i bardziej zróżnicowanych grupach, aby lepiej zrozumieć, jak konsumenci z różnych krajów i kultur reagują na żywność zawierającą owady.