W kontekście wojny z Iranem 50 proc. ankietowanych jest zdania, że działania militarne USA przeciwko temu państwu zdestabilizują Bliski Wschód w ciągu najbliższego roku. 17 proc. ankietowanych uważa, że wojna USA z Iranem zwiększy stabilność w regionie. 16 proc. nie spodziewa się zmian, jeśli chodzi o stabilność na Bliskim Wschodzie, a 17 proc. respondentów nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

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Sondaż: 80 proc. wyborców Partii Demokratycznej uważa, że wojna USA z Iranem zdestabilizuje Bliski Wschód

Najbardziej optymistyczni co do efektów wojny USA z Iranem są wyborcy Partii Republikańskiej – 41 proc. z nich uważa, że zwiększy ona stabilność na Bliskim Wschodzie, a 21 proc. obawia się, że doprowadzi do destabilizacji. U wyborców Partii Demokratycznej proporcje są odwrotne (odpowiednio: 3 proc. i 80 proc.).

Poparcie dla wojny z Iranem wyraża 35 proc. Amerykanów. – Ta wojna jest niepopularna od dnia rozpoczęcia i od tego czasu jeszcze straciła na popularności – ocenia w rozmowie z agencją Reutera Justin Logan z think tanku Cato Institute. Jego zdaniem Trump ma problem z wojną, ponieważ postawił przed nią ambitny cel: zniszczenie potencjału rakietowego Iranu i uniemożliwienie Teheranowi wejścia w posiadanie broni atomowej, a jednocześnie postawił na sposób prowadzenia wojny, który ma zminimalizować straty ludzkie po stronie USA, co utrudnia realizację tego celu.

W kontekście cen benzyny, które wzrosły po wybuchu wojny w związku z zablokowaniem przez Iran cieśniny Ormuz, Amerykanie są pesymistyczni: 58 proc. jest zdania, że ceny jeszcze wzrosną, a tylko 15 proc. oczekuje ich spadku. Średnia cena benzyny w USA po wybuchu wojny USA z Iranem wzrosła o około dolara i przekroczyła 4 dolary za galon (3,79 litra).

Sondaż: Amerykanie po raz pierwszy w historii badania uważają, że Partia Demokratyczna lepiej radzi sobie z wojnami

Po raz pierwszy odkąd w badaniu Reuters/Ipsos pojawiło się pytanie o to, która partia radzi sobie lepiej z konfliktami zbrojnymi i walką z terroryzmem, przewagę nad Partią Republikańską uzyskała Partia Demokratyczna (37 do 36 proc.). W grudniu 2024 roku, gdy pytano o to po raz pierwszy Partia Republikańska prowadziła 39 proc. do 28 proc.

Sondaż pokazał też, że Amerykanie czują obawy w związku z przedłużającą się wojną Rosji z Ukrainą, którą Trump, w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi obiecywał zakończyć w 24 godziny (obawy w związku z tym konfliktem wyraża 58 proc. badanych). 55 proc. Amerykanów obawia się, że Chiny zaangażują się w konflikt z Tajwanem, a 48 proc. – że dojdzie do wybuchu wojny między Rosją a państwem europejskim innym niż Ukraina. 37 proc. respondentów obawia się, że USA mogą pójść na wojnę o Grenlandię – duńskie terytorium zależne, roszczenia wobec którego regularnie wysuwa Donald Trump. Wojna o Grenlandię oznaczałaby, że USA wystąpiłyby przeciwko sojusznikowi z NATO.

Grenlandia Foto: PAP

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 4 505 dorosłych obywateli USA. Margines błędu wynosi 2 punkty procentowe.